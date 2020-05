Kweker in Veenhuizen gaat over op verkoop aan huis

De Tuinen van Weldadigheid bestaan uit drie takken: zorg, toerisme en het kweken van bijzondere groenten. De toeristische activiteiten met de markten en de rondleidingen zijn weggevallen. "Ons concept zoals we dat hadden ligt eigenlijk op zijn gat nu", zegt eigenaar Lambert Sijens.

Markt

De plantjesmarkt is vervangen voor een marktstand bij de ingang van de tuin. Die is op bepaalde verkoopmomenten open zoals vanmiddag. Ook kunnen mensen online planten en kruiden bestellen. Daarmee hoopt Sijens dat er toch nog wat inkomen binnenkomt en gaat het hopelijk verspilling tegen.

Zomers werken er in de tuin zo'n tien mensen bij de kwekerij. Dat zijn voor een deel stagiairs uit het buitenland, vrijwilligers of mensen met een zorgvraag. Maar vanwege de coronacrisis moet Sijens het met de helft van het personeel doen. "Een aantal mensen valt in de kwetsbare doelgroep en stagiairs uit het buitenland moeten we nu natuurlijk ook missen. Gelukkig hebben we vrijwilligers die extra bijspringen, maar we hebben nu nog ongeveer vijf man over."

Ook bij het derde deel van het bedrijf, het kweken van bijzondere groenten, merkt Sijens dat hij niet optimaal kan draaien. "Hoe kleinschaliger je werkt, hoe tijdrovender het is om alles te zaaien, te planten, en onkruidvrij te houden," vertelt hij. "We hebben nu minder handen, dus zullen ons moeten beperken in het aantal teelten en dat is wel moeilijk. We willen heel graag doorgaan met experimenteren, zoals met de zoete aardappel waar we dit jaar mee begonnen zijn, maar op een gegeven moment is je tijd op."