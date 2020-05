Gio ziet na twee maanden zijn moeder weer: 'Het was gelijk knuffelen'

Gio is vanwege problemen thuis uit huis geplaatst. Hij woont nu in een gezinshuis, een kleinschalige opvang waar hij samen met andere uit huis geplaatste kinderen woont. Normaal gaat Gio om het weekend naar zijn biologische moeder, maar door de coronamaatregelen was dat niet meer mogelijk. Maar vanochtend kon Gio moeder Sandra toch verrassen met een cadeautje.

Niet bellen

"We hebben elkaar acht weken niet gezien, dus het was wel bijzonder", vertelt Gio. "Het was gelijk knuffelen." Moeder Sandra was maar wat blij dat Gio weer eens langs mocht komen, ze kijkt altijd uit naar de momenten dat hij bij haar komt. "Het was heel zwaar, zo lang je kinderen niet kunnen zien", zegt moeder Sandra. "We stuurden af en toe wel een berichtje, maar bellen deden we niet. We wilden het niet moeilijker maken dan het is."

Het NOS Jeugdjournaal ging langs bij Gio en zijn moeder:

