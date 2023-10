Drentse gemeenten zetten samen team op voor hulp bij gasvrij maken huizen

Het ontbreekt gemeenten vaak aan kennis om dorpen en wijken aardgasvrij te maken. Om vaart te maken met het aardgasvrij maken van Drenthe huren de twaalf Drentse gemeenten samen een team van specialisten in.

'Slimme meedenkers', noemt wethouder Kirsten Ipema van Noordenveld de leden van het team. En daar is volgens haar behoefte aan om het doel te halen: in 2050 aardgasvrij zijn. "Het is bedoeld om gemeentelijke organisaties te helpen met alles wat er op ons afkomt in de warmtetransitie."

In 2021 zetten de gemeenten op papier hoe zij hun gemeente aardgasvrij willen maken, bijvoorbeeld met warmtenetten of waterstofwijken. Volgens Ipema (Gemeentebelangen) lopen de twaalf gemeenten vaak tegen dezelfde praktische zaken aan bij de uitvoering van plannen. "Dus is het handig om het samen te doen, het is niet zo dat we hier al jaren ervaring mee hebben. Dit is allemaal nieuw."

En om niet allemaal het wiel zelf uit te hoeven vinden, is er nu het Flexteam Warmtetransitie Drenthe. "We huren vaak mensen in, die schrijven dan een advies; uurtje-factuurtje", zegt Ipema, die binnen de Vereniging Drentse Gemeenten het dossier in haar portefeuille heeft. "Wat je wilt is kennis zelf in huis halen, met het flexteam huren we ze niet in, maar hebben we ze als gemeenten zelf. Ze kunnen de kennis kopiëren naar de twaalf gemeenten."