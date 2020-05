Openhartige Annemiek heeft geen spijt van Boer Zoekt Vrouw

Boerin Annemiek Koekoek is dit seizoen te zien in Boer Zoekt Vrouw (Rechten: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Even leek het erop dat Annemiek in Erik haar man had gevonden, maar uiteindelijk liep het op niks uit. In de laatste aflevering van het seizoen blikt ze samen met presentatrice Yvon Jaspers terug. Op de vraag hoe het met haar gaat, antwoordt Annemiek na een diepe zucht "Goed".

Gesprekken

"Het is niet gegaan zoals ik van tevoren bedacht of gehoopt had", zegt ze. "Het heeft impact gehad en het duurde een tijdje om het een plekje te geven, maar inmiddels gaat het weer goed." De boerin zegt dat het programma haar zelfkennis heeft opgebracht en een hele mooie ervaring. "Ik denk dat het grootste probleem was dat ik zat af te wachten tot zij in gesprek gingen en zij zaten af te wachten tot ik in gesprek ging", doelt ze op de drie logerende mannen Steven, Jelte en Erik.

Zichtbaar geëmotioneerd zoekt Annemiek naar een verklaring. "Toen ik zeven was kreeg mijn moeder kanker. Vroeger thuis wilde ik geen extra last geven. Ik vertelde wel dingen, maar pas als ik het zelf had opgelost." Dat ze haar gevoelens niet besprak met de logés wijt ze overigens niet helemaal aan zichzelf. "Vanuit die jongens kwam ook helemaal niks."

Toekomst

Ondanks de teleurstellingen tijdens de zoektocht in het KRO-NCRV-programma, is de boerin positief over de toekomst. "Ik denk dat ik nog steeds klaar ben voor de liefde: ik zoek een workaholic die bij mij komt wonen. Een man met een 9-tot-5-baan gaat mij nooit snappen."

