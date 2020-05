Eerste Drenten weer uit de kappersstoel

"Op de dag dat we weer open mogen, begin ik meteen 's nachts. Ik heb zelfs al klanten die dan willen komen", riep Eding de afgelopen periode. Toen hij vorige week hoorde dat zijn kapsalon onder voorwaarden weer de deuren mocht openen, bedacht hij zich geen moment. Hij bracht alles in gereedheid om deze nacht open te kunnen. Het vinden van klanten voor het nachtelijke tijdstip was ook geen probleem. Alex boekte zijn agenda vier uurtjes vol en knipte vanochtend zijn eerste klanten.

Tot vier uur vannacht geknipt

De mensen zitten meer dan anderhalve meter van elkaar en dragen allemaal een mondkapje, die overigens verkrijgbaar zijn in de salon. Het is niet de bedoeling om vanaf nu 24 uur per dag open te zijn, zegt Alex: "Dit is een eenmalige ludieke actie en hierna ga ik voorlopig een beetje in de lijn van de supermarkten zitten. Dan draaien we elke avond een koopavond." Vannacht werkte de kapper door tot vier uur. "Maar om tien uur in de ochtend ga ik weer verder", vertelt hij.

Mondkapje en haren wassen

De klanten die vannacht graag geknipt wilden worden, kregen wel te maken met strenge veiligheidsmaatregelen. Naast de welbekende anderhalve meter moest iedere klant zijn handen desinfecteren voor de winkel, was een mondkapje verplicht en werd eerst het haar gewassen voor de knipbeurt begon. Maar dat mocht voor velen de pret niet drukken.

"Ik zei dat ik graag de eerste klant van Alex wilde zijn, hij zei dat het kon maar dan wel om één na twaalf vannacht. Dus wie A zegt moet ook B zeggen, daarom ben ik hier vanavond. Ik was er ook wel even aan toe", aldus een vaste klant.