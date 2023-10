Automobiliste met drank op ramt gevel van tuincentrum in Roden

Blazen

De aanrijding aan de Westeresch in Roden werd rond 3.30 uur 's nachts gemeld. Hulpdiensten vonden op de parkeerplaats bij het tuincentrum de zwaar beschadigde auto met daarin de vrouw. Volgens een woordvoerder van de politie wees een alcoholcontrole ter plekke uit dat zij te veel had gedronken. Het rijbewijs van de vrouw is daarom ingenomen. Omdat de automobiliste ter controle naar het ziekenhuis is gebracht, zal zij op een later moment worden gehoord.