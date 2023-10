Warme nazomer en herfst zorgen voor drukte op Drentse vakantieparken

Waar in Drenthe de herfstvakantie nog maar net begonnen is, zit deze er voor het grootste deel van Nederland alweer op. En dat is terug te zien in de boekingen voor campings en vakantiehuisjes. Die draaien een bovengemiddeld goed najaar. Kamperen in de herfstvakantie lijkt steeds gebruikelijker.

Hoewel er ook afgelopen week nog flink wat regen gevallen is, was de herfstvakantie voor veel mensen de reden om er nog even op uit te gaan met de tent of caravan. De temperaturen zijn deze herfst vrij zacht. Uit de Monitor Drentse Vrijetijdssector blijkt dat de bezetting op campings de afgelopen herfstvakantie bijna dubbel zo hoog is dan het jaar ervoor.

Drentse campings staan deze herfstvakantie gemiddeld genomen voor 43% vol. In 2022 lag de bezettingsgraad veel lager. Toen stonden Drentse campings gemiddeld voor 26% vol. "Het lijkt er op dat de kampeerder ook het najaar vaker inzet om nog even te genieten van een kampeertrip in Drenthe", merkt Marketing Drenthe op.

Goed jaar voor hotels en vakantiewoningen

Ook hotels, bungalowparken en eigenaars van losse huisjes draaien een goede herfst, ten opzichte van vorig jaar. Waar cijfers voor de huisjesterreinen vorig jaar nog wat achterbleven vergeleken met de periode van voor corona, lijkt dat dit jaar weer aan te trekken.

September bleek topmaand

De herfstvakantie lijkt populairder te worden voor een kampeerweek in Drenthe, maar in september draaiden hotels, campings, B&B's en aanbieders van huisjes helemaal een topmaand. Waar de regen afgelopen zomer met bakken uit de hemel kwam zetten, was september juist bijzonder zonnig en was het zelfs de op één na warmste september ooit. Ruim een derde van de ondernemers ontving in september dan ook meer gasten dan gebruikelijk.