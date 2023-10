Koopjesjagers slaan slag in Huis te Echten en helpen Visio aan nieuwe tuin

Bij het Huis te Echten was het gisteren een drukte van belang. Voor het eerst en voor het laatst was het statige landhuis open voor publiek en stond bijna alles te koop. En daarmee ligt een nieuwe, toegankelijke tuin plotseling binnen handbereik.

Zo'n 1700 belangstellenden waagden zich over de drempel in Huis te Echten, dat 45 jaar het domein van zorginstelling Visio was. Er woonden en werkten mensen met een (vaak) meervoudige beperking in en rondom de havezate, maar na 45 jaar is daar een einde aan gekomen. De organisatie verhuist naar Hoogeveen, waar pand wordt betrokken dat beter aansluit op de zorgvraag. Vrijwel alles wat niet meeverhuist naar de nieuwe locatie werd tijdens een boeldag te koop aangeboden.

Drukke dag

"En dat verliep heel goed", zegt Hans Scholing, coördinator bij Visio. "Het was heel gezellig. Er kwamen oud-werknemers langs, geïnteresseerden uit de omgeving, maar ook mensen die wel iets van Huis te Echten weten, maar nog nooit binnen hebben kunnen kijken. Een drukke dag dus."

Al die honderden koopjesjagers hebben een grote wens voor Visio dichterbij gebracht. Op de nieuwe locatie ontbreekt het aan een mooie, toegankelijke tuin voor blinden en slechtzienden en mensen in een rolstoel. Het plan ligt al klaar, legt Scholing uit. "Ik heb het zelf nog niet gezien, maar we weten dat het ongeveer tiendhuizend euro gaat kosten."

Streefbedrag behaald

Al het geld dat met de verkoop is opgehaald gaat naar dat doel. En dat streefbedrag is ruimschoots behaald, zegt Scholing . "Er is bijna twaalfduizend euro opgehaald. Dat is heel mooi. Dat kunnen we gebruiken voor een mooie tuin, zo worden er nu al nieuwe looppaden aangelegd. En er moeten ook zitjes komen, zodat mensen tussen de middag lekker een rondje kunnen maken."

Daarnaast is Scholing blij dat alle spullen die niet mee zijn verhuisd een nieuwe bestemming hebben gekregen. "Het is fijn dat al die spullen niet weggegooid hoefden te worden", stelt hij tevreden vast. Van alles ging over de toonbank: van oude kunstwerken van bewoners tot pannen en van kachels tot een golfkar.

Stort

"Alle kasten en stoelen die nog bruikbaar waren, maar niet verkocht zijn, zijn door stichting Dorcas opgehaald. En wat daar nog van over is gaat naar de stort."