De week van Drenthe: Zoektocht naar dode katten en roep om maatregelen tegen drugsgebruik

Op zoek naar dode poezen in de Hoogeveense vaart, plannen voor grootschalige woningbouw in Drenthe en een roep om maatregelen om Borger-Odoorn af te helpen van het etiket 'snuifcity'. Dat en meer was aflopen week in het nieuws in Drenthe. De belangrijkste gebeurtenissen vind je hieronder op een rij.

Zoektocht naar dode katten

Stichting Dierenambulance Hoogeveen ging maandag met meerdere vrijwilligers op zoek naar dode katten in de Hoogeveense vaart. In de wijk Krakeel verdwijnen de laatste tijd opvallend veel katten. De afgelopen weken zijn in de vaart zes dode katten aangetroffen. Volgens de Dierenambulance is dat 'te toevallig'. De organisatie vermoedt kwade opzet.

Grootschalige woningbouw

Demissionair minister Hugo de Jonge wil inzetten op grootschalige woningbouw. Dat maakte hij dinsdag bekend. Een van de aangewezen plekken voor een deel daarvan is het gebied tussen Assen en Groningen, met een uitloop naar Emmen. Voor 2030 moeten er al 981.000 huizen gebouwd worden. Maar dat is volgens de minister niet genoeg, zo schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn verwachting is dat er in de tien jaren daarna ongeveer evenveel huizen bij gebouwd moeten worden.

Jack's Drenthe Rally gaat niet door

Jack's Drenthe Rally gaat dit jaar niet door. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De rally zou eigenlijk plaatsvinden op 18 en 19 november. De organisatie zegt dat nog onduidelijk is of de juiste vergunningen verleend gaan worden en dat het op deze korte termijn niet meer mogelijk is om het evenement verantwoord te organiseren. De rally wordt nu verplaatst naar het voorjaar.

Einde aan 'snuifcity'

Borger-Odoorn wil af van de bijnaam 'Snuif-city', die de gemeente zou hebben volgens meerdere raadsleden. Een meerderheid in de gemeenteraad van Borger-Odoorn is bezorgd over het drugsgebruik onder jongeren. Minstens drie jongeren uit Valthermond zijn in korte tijd in een verslavingskliniek terechtgekomen. Gemeenteraadsleden willen maatregelen tegen het drugsgebruik.

Te veel storingen bij Geldmaat-pinautomaten

Het storingspercentage van geldautomaten was in september bijna twee procent hoger dan het mag zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Op verschillende plekken in de provincie Drenthe hebben mensen dit ervaren. Banken streven landelijk naar een storingspercentage van 2,5 procent. Vorige maand was 4,3 procent van de geldautomaten in de provincie buiten werking door een storing en het duurde gemiddeld tien uur voordat deze weer werkten.