Scholen gaan weer open: 'Echt een feestje'

De eerste basisscholen hebben hun kinderen vanochtend ontvangen. Op Kindcentrum De Borg in Assen kwamen de leerlingen tussen acht uur en half negen aan. Ouders mochten hun kroost tot het hek brengen. Bij het hek staat juf Ingrid als een soort 'poortwachter' te waken dat de ouders het schoolplein niet opkomen. Afstand houden is daarbij op zijn minst een uitdaging.

Buiten verzamelen

Een van de ouders is blij voor zijn dochter dat ze weer naar school kan. De dochter zelf vindt het spannend. Ze moet er wel even een traantje om laten. En dan krijgt ze toch even een troostend klopje op haar schouder van de juf.

Op het schoolplein zijn cirkels getekend voor de verschillende groepen. Daarbinnen verzamelen de kinderen en ze lopen dan met juf mee het schoolgebouw naar binnen. Op de grond staan pijlen om de looprichting aan te geven.

"Het is natuurlijk heel fijn dat kinderen na acht weken weer naar school mogen. Voor de kinderen en voor ons is het echt een feestje", zegt directeur Annemieke Westra van Kindcentrum De Borg. "We hebben wel aan noodopvang gedaan, maar nu kunnen alle kinderen weer komen."

Klein deel blijft thuis

De Borg ontvangt vandaag eerst de helft van de groepen, morgen komt de andere helft. Een klein deel van de kinderen blijft eerst nog thuis, weet Westra: "Dit is omdat ze in de risicogroep vallen of een gezinslid hebben dat in die groep valt." Ook een bescheiden aantal leerkrachten blijft volgens haar thuis.

Westra vindt het voor de ontwikkeling van de kinderen van groot belang dat ze weer fysiek aanwezig zijn in het klaslokaal. "We zullen eerst heel goed kijken hoe het met ze gaat. Daarbij richten we ons eerst op hun sociaal-emotionele ontwikkeling en daarna op het cognitieve aspect."

In groep 1 komt een kindje vandaag voor het eerst. Dat is extra spannend, want het betekent nu afstand houden van juf. "Heel knap hoe ze het doet", zegt juf Herriët.

Coronamaatregelen

In de klaslokalen worden coronamaatregelen gehanteerd, al is het volgens Westra niet te doen om overal anderhalve meter afstand te bewaren. "Tussen de kinderen kan dat niet, maar dat hoeft in principe ook niet. Het is belangrijk dat wij als medewerkers anderhalve meter afstand houden."

Dani Hukema uit groep 6 is heel blij dat hij weer naar school kan. "Ik zit in de groep met mijn vrienden. Ik ben heel blij dat die eindelijk weer zie."