Bezoek zorglocatie Reggersoord Meppel weer welkom

Reggersoord in Meppel mag als enige zorglocatie in Drenthe vanaf vandaag de bezoekregeling versoepelen. Dat houdt in dat de bewoners weer één familielid mogen ontvangen.

Per GGD-regio in ons land gaat één tehuis vanaf vandaag testen met het toelaten van één bezoeker per bewoner. In totaal gaat het om 25 tehuizen, waarvan dus één in Drenthe. Met de kennis die wordt opgedaan op de testlocaties wil het kabinet daarna stapje voor stapje ook bezoek toelaten op steeds meer locaties.

Reggersoord is gekozen omdat deze locatie twee vormen van zorg in huis heeft. Het heeft een woon-zorgfunctie en ook een geriatrische revalidatiezorg. In Reggersoord, een locatie van Noorderboog Zorggroep, verblijven in totaal ongeveer 70 cliënten.

"De openstelling vereist een zeer zorgvuldige aanpak, zodat we stapsgewijs de juiste balans kunnen vinden voor veiligheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds. Bij de versoepeling blijven we de richtlijnen van de RIVM strikt naleven", laat Reggersoord weten.

Ouderen in verpleeghuizen, maar ook mensen in instellingen met psychische of verstandelijke beperkingen zijn sinds 20 maart verstoken van bezoek van hun familieleden.