Curatoren: er komt geen doorstart voor Big Bazar

De failliete winkelketen Big Bazar maakt geen doorstart. Big Bazar heeft zeven vestigingen in Drenthe. De curatoren hebben in een mededeling aan het personeel laten weten dat er slechts één partij geïnteresseerd was om met de koopjesketen verder te gaan.

Die ene partij wilde te weinig geld neertellen voor de resterende voorraden van Big Bazar, daardoor konden de curatoren naar eigen zeggen niet op de bieding ingaan.

In Drenthe heeft Big Bazar winkels in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen. Aan de medewerkers leggen de curatoren uit dat hun belangrijkste taak is om nog zoveel mogelijk geld uit de boedel te halen voor het betalen van schuldeisers. Daardoor konden ze niet ingaan op een voorstel waarbij een koper maar een fractie van de oorspronkelijke inkoopwaarde van alle overgebleven artikelen zou neertellen.

Geïnteresseerd in voorraad

Andere partijen die zich de voorbije weken hebben gemeld bij de curatoren, wilden niet verder met de winkels maar waren alleen geïnteresseerd in de voorraad. Ook met hun is geen deal gesloten omdat ze te weinig geld boden. De curatoren zullen nu in de komende periode de voorraad vanuit de overgebleven winkels van Big Bazar zelf uitverkopen. "Zoals gebruikelijk bij een faillissementsuitverkoop zullen zij daarbij kortingen geven", laten ze weten.