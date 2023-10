Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel twee

De aankomst is bij het logement van Mensingh in Zweeloo. Hendrik Scholte, met wie Van Gogh was meegereden. rijdt door naar Assen en Vincent blijft achter in een rumoerig dorp, want er staat daar iets te gebeuren. Hij gaat er die dag aan het werk. Maar wat hij daar vastlegde en waar hij dat deed, is niet wat we al die jaren dachten. Dat zegt geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert Finke.