Eén nieuwe besmetting met corona in Drenthe

De nieuwste coronacijfers van het RIVM vertonen voor Drenthe nagenoeg hetzelfde beeld als een dag eerder. In de afgelopen 24 uur is er slechts één besmetting bijgekomen.

Het gaat om een inwoner van de gemeente Hoogeveen. In onze provincie zijn nu in totaal 495 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Het aantal sterfgevallen in Drenthe door de gevolgen van corona blijft stabiel op 38. Ook in het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie is geen verandering (116).

Landelijk

Het aantal overleden coronapatiënten is landelijk met 16 toegenomen. Volgens het RIVM zijn nu 5456 Nederlanders aan het virus gestorven. Het werkelijke dodental ligt fors hoger, omdat ook mensen overlijden die niet zijn getest. Ook liggen de cijfers wat achter, omdat GGD'en sterfgevallen soms pas een of meerdere dagen later doorgeven aan het RIVM.

Het RIVM kreeg 36 meldingen uit het land binnen over nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 11.343 Nederlanders zo ziek geworden van het coronavirus dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 14 1 0 Assen 42 12 2 Borger-Odoorn 9 4 3 Coevorden 56 13 2 Emmen 101 20 11 Hoogeveen 89 19 7 Meppel 31 8 4 Midden-Drenthe 21 6 0 Noordenveld 18 4 1 Tynaarlo 38 9 0 Westerveld 32 9 4 De Wolden 44 11 4