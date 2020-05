Popke Oosterhof over overleden trainingsmaat Jan Aling: 'Loeisterk op het vlakke'

Jan Aling (70) is zaterdag in het ziekenhuis van Eindhoven aan de gevolgen van een hartstilstand overleden. De oud-renner en schaatser werd geboren in Bunne en ging als de Beer van Bunne door het leven.

Als amateurwielrenner pakte Aling 88 overwinningen en later als prof kwamen daar nog zes zeges bij. Ook werd hij nog Drents kampioen op de schaats.

Trainingsmaat Popke Oosterhof

Popke Oosterhof (72) was tussen 1965 en 1970 een trainingsmaatje van Aling. "Hij woonde in Bunnerveen en ik in Eelde, dat was maar vijf kilometer van elkaar", zegt Oosterhof. "Tijdens een training reden we vaak naast elkaar tegen de wind in. Dan zeiden we niks tegen elkaar en wilden we allebei niet opgeven", herinnert Oosterhof zich.

Aling reed toen voor de Ketting-Didam-ploeg en Oosterhof eerst bij Vredestein en later bij Kroon Worst. "Ik was een dunne spijker, maar in hem kon je wonen. Op het vlakke was hij loeisterk. Maar hij kon niet bergop. Ik herinner me nog dat we naar de Ronde van Oostenrijk gingen. Hij demarreerde en had op een gegeven moment tien minuten voorsprong voordat we de Grossglockner op moesten. Maar halverwege zagen we hem slalommend naar boven gaan. Bovenop had hij een achterstand van tien minuten", aldus Oosterhof.

"In 1971 is Aling prof geworden en kreeg ik een ongeluk, waardoor mijn carrière voorbij was", blikt Oosterhof terug. Tien jaar geleden spraken beide mannen elkaar nog tijdens de toertocht van de Drentse Fietsvierdaagse. "Hij trainde nog steeds met jonge amateurs toen", zegt Oosterhof.

Jan Bols

Ook Jan Bols (75) uit Hoogeveen herinnert zich Aling vooral als 'hardfietser'. "Je kon hem er wel bij hebben in de koers. Het was een hele krachtige coureur. Het was niet iemand die zat te 'linkeballen'. We zagen elkaar vooral in de plaatselijke koersen", herinnert Bols zich.

Campingbaas Asser Jeugdtour

Aling was ook nog altijd de baas van de camping tijdens de Asser Jeugdtour. "Hij zorgde ervoor dat alles rondom de camping goed geregeld was en gemoedelijk verliep", zegt voorzitter Bram Dijkhuis. "Dat deed hij al vijftien jaar. Hij was ooit op vakantie in Drenthe en zo kwam hij in contact met ons. Voor hem was het ook leuk dat hij via de Jeugdtour in Assen weer in contact kwam met oud-renners."

Eind vorige week kreeg Aling een hartstilstand. Zaterdag overleed hij, in het ziekenhuis van Eindhoven, aan de gevolgen daarvan. Hij werd zeventig jaar oud.