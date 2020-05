'Klaverblad bij Gieten is een ramp voor het openbaar vervoer'

De provincie Drenthe zet in op gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en het oplossen van de files bij de rotonde van Gieten. Een klaverblad is één van de drie opties, naast een fly-over of een verschoven fly-over. Bij de aanleg van een klaverblad moet het huidige ov-knooppunt dat nu aan de rotonde vast zit verdwijnen. Een klaverblad heeft immers veel meer ruimte nodig dan de huidige rotonde.

Mocht er gekozen worden voor de optie van het klaverblad, dan komt het ov-knooppunt bij de op- en afritten van de N34 bij Gieten. Heel slecht voor het ov, zegt voorzitter Willemien Dirks van het OV-Consumentenplatform. "Hier op het knooppunt van de N33 en N34 komen alle grote buslijnen uit een groot deel van Drenthe samen. Vanuit Emmen, Assen, Groningen, Veendam en Stadskanaal. Ze hoeven praktisch niet van hun route af om allemaal samen te komen om reizigers over te laten stappen. Als het knooppunt bij de op- en afritten van Gieten komt te liggen moeten veel buslijnen extra lussen rijden, dus meer kilometers maken en dus meer reistijd." Volgens Dirks is dit het ideale middel om mensen uit de bus en in de auto te jagen. En het moet wat haar betreft juist andersom.

Voorbeeld voor heel Nederland

Gieten geldt volgens Dirks landelijk als een voorbeeld van een zeer goed functionerende ov-hub. "En om dit ov-kooppunt nog beter te maken moet er een vrije busbaan komen langs de N34 voor de bussen uit Emmen en Stadskanaal. Dus van zuid naar noord. Want die bussen staan nu vaak in de file in de ochtendspits."

Als het klaverblad geen goede oplossing is, wat is dan wel de oplossing voor het verkeersknooppunt Gieten? Dirks: "Probeer het hoogwaardige ov dat hier rijdt nog beter te maken om zo mensen uit de auto in de bus te krijgen. Wij vinden dat het openbaar vervoer leidend moet zijn bij het zoeken naar een oplossing, en niet het overige wegverkeer. "Probeer iets met een spitsstrook voor het overige verkeer. En ga zoeken naar manieren om de spits meer te verspreiden."

Op het ov-knooppunt Gieten kun je snel overstappen naar Emmen, Groningen, Assen, Veendam en Stadskanaal (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Meer tegenstanders van een klaverblad

En zo lijkt het klaverblad, verkeerskundig wel de beste oplossing, meer en meer af te vallen. Het is niet alleen een hele slechte oplossing voor het ov, ook Gieten en Eext zien een klaverblad niet zitten. Want dan komt het verkeer dichter bij de twee dorpen. En daarnaast is een klaverblad de duurste van de drie nog overgebleven opties.

Voor het hele project van de verdubbeling van de N34 en het oplossen van dit knooppunt is 90 miljoen beschikbaar. Hoe duurder de oplossing hier, hoe minder je kunt investeren in gedeeltelijke verdubbeling van de N34.