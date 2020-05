'Nabestaanden moeten vaker geïnformeerd worden over verlof dader'

Nabestaanden moeten meer geïnformeerd worden over veranderingen in het detentieverloop van veroordeelden. Dat zegt advocaat Sébas Diekstra in reactie op de kritiek van Rob Stoker op het coronaverlof van de moordenaar van zijn dochter Kim.

Arjan de G. zit sinds enkele weken thuis met een enkelband. Na zijn weekendverlof hoefde hij eind vorige maand voorlopig niet terug te keren vanwege de coronacrisis, net als 174 andere gevangenen die in de laatste fase van hun straf zitten. De G. komt in februari vrij. In voorbereiding daarop is hij overdag aan het werk en overnacht hij alleen nog in de cel.

Gevangenen als De G. zorgen voor veel bewegingen van en naar de gevangenis. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten het verlof van deze gedetineerden te verlengen voor zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

'Structureel probleem'

Rob Stoker is hier woedend over. Hij vindt dat alle verloven juist ingetrokken moeten worden. Ook stoort het hem dat hij het pas te horen kreeg toen hij er zelf achteraan ging. Hij had door het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) op de hoogte gebracht willen worden. "Ik had hem dus zomaar ergens tegen kunnen komen. Ik wil dat weten, dat die kans ineens bestaat. Ik vind dat ik dat recht heb, om die informatie te krijgen", aldus Stoker.

Diekstra is het met Stoker eens. "Een nabestaande moet tijdig geïnformeerd worden over veranderingen in het detentieverloop van een veroordeelde. Daar lijkt mij in dit geval sprake van. Dat recht hebben nabestaanden, daar lijkt mij geen discussie over mogelijk."

Volgens de advocaat speelt het in meer zaken. "Ik krijg regelmatig te horen dat het IDV te laat is met het informeren van nabestaanden. Het lijkt een structureel probleem. Dat vind ik kwalijk. Ik heb dit al vaker aangekaart, maar blijkbaar is het geen speerpunt."

Het IDV begrijpt de frustratie van Stoker, maar zegt dat er geen sprake is van een fout. "Het gaat om een regimewijziging en daarover informeert het IDV niet."

Dertig messteken

De G. bracht zijn vriendin Kim Stoker (24) op 10 februari 2013 om het leven in haar flatwoning in Emmen. Hij was boos, omdat ze verliefd zou zijn geworden op een ander. Hij stak haar dertig keer. De G. werd uiteindelijk veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag.

