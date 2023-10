WK's voor boxers zorgen voor mondiale beestenboel in Buinerveen

Drents succes

De WK's voor boxers bestonden uit verschillende onderdelen. Bij het kampioenschap speuren werd de Zweedse Jill Mellström eerste. De Tsjechische Robert Fagos nam het goud mee naar huis in het algehele IGP-programma. Dat bestaat uit speuren, appél en verdedigingswerk. Op de zesde plek was de eerste Nederlander in het eindklassement terug te vinden.

In de lagere klassen stond Wolff zelf met haar viervoeter op het podium. "Ik ben daar eerste geworden", vertelt ze enthousiast. "Al met al was het echt een topweekend", voegt ze eraan toe.

De kans is niet heel groot dat het toernooi weer snel in Nederland wordt georganiseerd, laat ze weten. Vorig jaar werd het WK in Tsjechië georganiseerd. Volgend jaar staat het toernooi in Spanje op de agenda.