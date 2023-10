Taalstrijd: 'Waarom het Fries wel en het Drents niet, dit voelt niet goed'

De verschillen

"Van het Drents wordt wel eens gezegd dat het geen taal is, maar een dialect", vertelt Amber Tieck van het Huus van de Taol. "Maar dat kun je eigenlijk zo niet zeggen, want taalkundig gezien verschilt een dialect niet van een taal, het gaat om een politiek verschil."

In 1996 wordt het Nedersaksisch onder het zogeheten Europees Handvest erkend als minderheidstaal. "Dit betekent dat betrokken provincies en gemeenten hun eigen beleid mogen voeren te bevordering en bescherming van de taal," zegt Amber. In genoemd handvest is ook het Fries vastgelegd, maar er zijn verschillen.

Het Nedersaksisch is dus geen rijkstaal, het Fries wel. Beide talen kennen verschillende varianten. Het Fries heeft zo'n 600.000 sprekers binnen Nederland en is gestandaardiseerd. Het Nedersaksisch heeft 1,2 miljoen sprekers binnen ons land en is niet gestandaardiseerd. Een ander groot verschil is dat het Fries gesproken wordt in één provincie en het Nedersaksisch in meerdere.

Technisch verhaal

De erkenning van het Drents en het Fries is een ietwat technisch verhaal. We moeten hiervoor het reeds genoemde Europees Handvest nader bekijken. Hierin wordt het Nedersaksisch onder deel 2 erkend, maar het Fries onder deel 2 en deel 3. Deze stap extra voor het Fries betekent onder meer dat de overheid het Fries niet enkel passief hoort te beschermen, maar het gebruik actief moet stimuleren. Zo moeten concrete doelen aan het onderwijs worden gesteld.

Centenkwestie?

Maar waarom heeft het Drents die erkenning dan niet? Volgens streektaolfunctionaris Amber Tieck is dit wel de hamvraag. "We proberen al jaren het Nedersaksisch ook naar deel 3 te tillen, maar dat lukt niet. Ik denk dat het een kwestie van geld is en praktische overwegingen. Die erkenning van het Fries kost veel geld. Zo moeten er taalbeleidswerkers komen, er moeten docenten worden opgeleid, er moet meer onderzoek worden gedaan en ga zo maar door. Je kunt je dan wel voorstellen dat overheden niet zitten te springen om ook meer geld uit te gaan geven aan het Nedersaksisch".

Maar volgens Tieck is ook de organisatie voor het Nedersaksisch ingewikkelder omdat het in meerdere provincies wordt gesproken. "En het Fries is gestandaardiseerd. Dat betekent dat er één erkende standaard schrijftaal is voor heel het gebied. Het Nedersaksisch als geheel heeft dat niet". Overigens heeft het Drents sinds de jaren tachtig wel een officieel (door de provincie) erkende spelling en er bestaan meerdere woordenboeken.