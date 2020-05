'Sneller structuur en ritme bij dagelijks naar school gaan'

"Je mocht maatwerk leveren", zegt Johan Scholte Albers, bestuurder van scholenkoepel Talent. "Elke school is in overleg gegaan met het team en met de ouders in de medezeggenschapsraad en die hebben om hun moverende redenen besloten om halve dagen te gaan. Het voordeel daarvan is dat er sneller structuur en ritme wordt aangebracht."

Ouders andere voorkeur

Nadeel is dat twee uur maar heel kort is. "Maar de aandacht gaat de eerste tijd vooral uit naar hoe het er sociaal en emotioneel voor staat, want de kinderen hebben natuurlijk heel wat te vertellen", aldus Albers.

Ouders hebben wel begrip voor de argumenten van de school, maar hadden liever gezien dat hun kinderen hele dagen naar school zouden gaan. "Ik ga met de directeur overleggen hoe we verdergaan. Maar ik hoop eigenlijk dat we per 1 juni weer gewoon helemaal naar school kunnen", besluit Albers.

