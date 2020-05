Actium brengt families in contact: babbelboxen bij woonzorgcentra

Het is een container, ingericht als een soort babbelbox, die in twee ruimtes is verdeeld met elk een eigen ingang. In het midden zit een glazen raam, via een intercominstallatie kan het bezoek een praatje maken.

Praotplaots

Actium noemt de cabines een 'Praotplaots'. "Het is een hart onder de riem voor de ouderen en hun familie die elkaar al een hele tijd niet hebben kunnen ontmoeten", aldus Actium.

De bezoekcabines staan bij Ceresstaete in Assen, 't Beurtschip in Smilde, bij drie ZZWD-locaties (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) in Ruinen, Dwingeloo en De Wijk, en bij twee zorgcentra van De Noorderboog in Diever en Havelte. Actium, die deze zorglocaties verhuurt, heeft geregeld dat de cabines in elk geval vier weken blijven staan. De zorginstellingen nemen de inrichting op zich, en de planning van het familiebezoek.

Bij Ceresstaete in Assen kan bezoek veilig langskomen voor een praatje dankzij deze babbelbox (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Leed verzachten

Interim-directeur Marcel van Halteren van Actium is blij dat de woningcorporatie in deze coronatijd iets voor de zorginstellingen kan doen. "We werken altijd al nauw samen, maar door de coronacrisis is er de laatste tijd meer contact. We weten dat veel ouderen en hun familie het moeilijk hebben, omdat ze elkaar niet mogen ontmoeten. Op deze manier proberen we dat leed wat te verzachten."

Volgens Van Halteren heeft een aantal gemeenten en zorgorganisaties al aangegeven dat zij na de eerste vier weken samen een eventuele verlenging gaan betalen, als er dan nog steeds geen bezoek naar binnen mag. "Dat is toch prachtig?"

Regiomanager Jan Blaauw van Zorggroep Noorderboog verwacht dat 'de Praotplaots' zeker veel gebruikt zal worden. "Het is mooi om te zien hoe onze bewoners uitkijken naar persoonlijk contact met hun familie. Dat is iets wat ze heel erg missen."