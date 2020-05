'Lang haar doet geen zeer, maar een likdoorn wel'

Zo heeft ze veel klanten met diabetes in de stoel. Voor hen is corona extra gevaarlijk. "Ik neem daarom heel veel voorzorgsmaatregelen. Cliënten moeten van tevoren hun handen wassen en een mondkapje dragen. Ik draag zelf ook een mondkapje, een schort en handschoenen. Ook wordt de lucht extra gefilterd en is er een scherm geplaatst tussen mij en degene die ik behandel."

Pijnklachten extra vervelend

Voor haar klanten is het extra vervelend dat ze niet langs konden komen. "Lang haar doet geen zeer, een likdoorn wel. En als mensen pijn hebben aan hun voet, gaan ze anders lopen, waardoor ze weer andere klachten kunnen krijgen."

In de praktijk van Oortwijn worden de komende weken de mensen die het hardst een behandeling nodig hebben, als eerste geholpen. Daarna is de rest aan de beurt.

Kapper Borger opende vannacht de deur

Ook de kappers mochten vandaag weer open Terwijl veel mensen vannacht nog op één oor lagen, was het al vroeg druk bij de kapsalon in Borger. Kapper Alex Eding had vannacht om één minuut na twaalf de eerste klanten in zijn salon zitten. Het vinden van klanten voor het nachtelijke tijdstip was ook geen probleem. Alex boekte zijn agenda vier uurtjes vol en knipte vanochtend zijn eerste klanten.

