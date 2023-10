Bosbrand zorgt voor angstige momenten bij Solar Racing-team: 'Heftig om van zo dichtbij te zien'

Het Noord-Nederlandse Top Dutch Solar Racing-team, met daarin studenten uit Drenthe Groningen en Friesland, staat op dag twee van de World Solar Challenge in Australië op de zevende plek. Met hun zonnewagen Green Thunder hebben de studenten tot dusver een roerige race achter de rug.

"Het laatste uurtje is voor vandaag ingegaan en we hebben een goede dag achter de rug. We hebben geen plek verloren, en daar zijn we al heel blij mee", vertelt woordvoerder Loeka Demkes vanuit de andere kant van de wereld.

Toch verliep de voorbereiding allesbehalve soepel voor het team. "We hebben best wel een stom incident gehad. Het zonnedek ging namelijk kapot. De afgelopen weken hebben we dus best wel hard moeten werken om dat allemaal op tijd te repareren", legt ze uit.

Bosbrand

Naast de rommelige voorbereiding waren de omstandigheden Down Under ook nog eens allesbehalve perfect. Zo reed het team vlak langs een flink bosbrand die daar op dat moment woedde.

"Het zag er best heftig uit. Het was de eerste keer dat we een bosbrand van zo dichtbij hebben gezien. Een deel van de weg stond ook helemaal vol met rook. Gelukkig is er niks fout gegaan en was het veilig genoeg om door te rijden, maar het was een heel droevig gezicht."