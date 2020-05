Bezoek Reggersoord weer welkom: 'Emotioneel weerzien'

"We konden helaas niet meteen 's ochtends vroeg al open, omdat we dit bericht pas in het weekend hadden vernomen", zegt Erwin Duits van Zorggroep Noorderboorg, waar Reggersoord onder valt. "Dus we zijn na de middag zo snel mogelijk gestart. Zodra we het bericht eruit hadden gedaan naar bewoners en hun verwanten, stond de telefoon roodgloeiend."

Volgens Duits was het een emotioneel weerzien tussen de familieleden. "Dat is wat ik begrepen heb, want ik was er zelf natuurlijk niet bij. Maar als je zeven of acht weken niet echt contact met elkaar kan hebben, dan geeft dat gewoon emoties."

In overleg met andere instellingen

Zorggroep Noorderboog is blij dat Reggersoord als testlocatie werd aangewezen. Dat gebeurde in overleg met andere instellingen, zegt Duits. "Dit is afgesproken met alle ouderenzorginstellingen in Drenthe", legt hij uit. "Wat is een geschikte plek? Hoe gaan we starten? Wie wil wel, wie wil niet? Het is mooi dat collega's ook zeiden: 'Gaan jullie het maar doen'. Wij gaan onze ervaringen ook delen."

Van het personeel wordt wel wat extra's gevraagd. Volgens Duits weten we nog niet heel veel van het virus en moet iedereen alert blijven. "We hebben extra personeel ingezet en we doen extra controles. Ons personeel vindt het ook spannend, maar vindt het ook mooi voor de bewoners. We zien dat mensen hier behoefte aan hebben, dat ze weer bezoek krijgen en dat er aandacht voor hen is."

Echt spannend vindt Duits de proef niet. "Er is een noodzaak om de verzorgingstehuizen langzaam maar zeker weer open te stellen voor bezoek. Je kunt niet zo lang zonder bezoek leven. Maar je moet wel goed uitzoeken hoe en op welke wijze je dat met z'n allen gaat doen", aldus Duits.