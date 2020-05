Taste Away Meppel succesvol: 'Nog drie maanden door'

De Taste Away is een route die je met je auto rijdt op een oud fabrieksterrein in de buurt van de watertoren in Meppel. Onderweg kom je langs keukens waar je eten kan bestellen. Je komt niet uit de auto. Alles wordt gebracht en ter plekke klaargemaakt. En dat in de sfeer van een festival.

Niet klagen

Burgemeester Richard Korteland was de eerste die de route reed. "Onze ondernemers en hun medewerkers hebben een hekel aan klagen en stilzitten. Geen wonder dus dat ze zelfs aan de huidige crisis een positieve draai geven."

Sinds de opening loopt het storm, zo zegt Carlo Spijkerman. "We staan met vier restauranthouders, een ijskraam en een koffiebar. We hebben een mooie omzet gedraaid." Het gaat al snel om zo'n 2000 maaltijden die gemaakt zijn en naar de auto's zijn gebracht. "Mensen hadden wel even geduld nodig, er zijn auto's weggereden. Ik stond zelf verkeer te regelen. Anders was het te gevaarlijk op de weg."

Auto's in de rij voor Taste Away (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Mensen willen er uit

Carlo Spijkerman heeft een verhuurbedrijf en is vooral actief bij grote evenementen met bijvoorbeeld de inrichting van feesttenten. Door de coronacrisis ligt het bedrijf stil. Maar stilzitten wil hij niet. De Taste Away staat er, zo denkt hij, in ieder geval voor een maand of drie.

En als straks de terrassen en horeca weer open gaan, wil dat niet zeggen dat de kramen verdwijnen. "Als je drie rondes met gasten wil doen in een restaurant omdat je ruimte moet vrij maken, dan kiezen mensen vooral voor de beste tijd. Dus niet te vroeg en niet te laat. Je kan het er hier op het terrein gewoon bij blijven doen."

Of het ook een idee is voor andere plaatsen in Nederland? "Eigenlijk wel, maar er zijn gemeenten waar ze niet mee willen werken. Zwolle bijvoorbeeld. En ook Steenwijk en Kampen." In Meppel gaan ze voorlopig gewoon door. "Ik ga uit van in ieder geval zo'n drie maanden."

Het Taste Away-terrein in Meppel (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

