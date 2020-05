Drentse volwassenen terug op de sportclub: 'Eindelijk mogen we weer'

Voorzitter Helenus de Reus kijkt tevreden naar de baan waar vier vrouwen een partijtje dubbel spelen. "Het is fantastisch. De groepsapp stroomde razendsnel vol nadat bekend werd dat er weer gesport mocht worden vandaag."

De tennisclub uit Emmen houdt zich vanzelfsprekend keurig aan de regels van het RIVM, maar besloot vooral de verantwoordelijkheid bij de leden te leggen. "We hebben op de site alles keurig uitgelegd en we gaan hier niet als een politieagent rondlopen", aldus De Reus. "Alleen de toegang naar het terras en de kantine is met een lint afgezet. "Dat blijft voorlopig gesloten. Het is komen, tennissen en weer op huus an."

Hennie Poulus is blij dat ze eindelijk weer een balletje kan slaan. We waren in het begin enigszins teleurgesteld dat een niet-contactsport als tennis niet door kon gaan, maar gelukkig is dat nu achter de rug en kunnen we weer dubbelen." Dat dubbelen is overigens volgens de reglementen alleen weggelegd voor gezinsleden, maar bij onder andere Bargeres is die regel wat versoepeld. "Dat hebben we in overleg met de gemeente gedaan en dat gaat prima. Geen enkele speler of speelster komt binnen de anderhalve meter", besluit De Reus.

Ook in Buinen waren er alleen maar blije gezichten. Het was een drukte van belang op manege Les Chevaux, want naast kinderen mochten sinds vandaag ook volwassenen weer paardrijden. "En dat niet alleen. We mogen sinds vandaag ook weer buitenritten organiseren en de kans is groot dat we binnenkort ook weer vakantiegangers mogen begroeten", laat Nienke Woltmeijer weten. "Wij waren hier wel aan toe en dat geldt ook voor de paarden hoor, die elke dag over hun deur heen keken of er nog mensen kwamen."

Net als op de tennisbaan in Emmen is op de manege in Buinen een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. "Iedereen is dolblij dat er weer gereden mag worden, maar het besef dat we voorzichtig moeten zijn is er ook. Iedereen draagt handschoenen en bij het zadelen van de paarden houdt iedereen keurig afstand."

Na weken wachten zou je denken dat de paarden wat stram zijn, maar dat is in Buinen niet het geval. Woltmeijer: "We hebben een crisisteam in het leven geroepen sinds de impact van de crisis bekend werd. Dat team heeft de paarden te verzorgd en in beweging gehouden."