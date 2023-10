Brandweer zelf in de problemen na blussen zolderbrand in Nieuw-Roden

Een waterwagen van de brandweer is vanochtend vast komen te zitten in de modder langs de Veldweg in Nieuw-Roden. Dat gebeurde nadat de brandweer rond 08.30 uur was opgeroepen om een zolderbrand te blussen in een woning aan diezelfde weg.

Toen het vuur was gedoofd en de brandweer weer rechtsomkeert wilde maken, reed de waterwagen zich vast in de modder. Om de boel weer in beweging te krijgen, werd het opgeslagen water uit het voertuig weggepompt, maar dat bood geen soelaas. Een trekker moest eraan te pas komen om het voertuig uit de modder te krijgen.