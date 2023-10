Hoogeveen Schaaktoernooi: 'Een toernooi met internationale allure'

'Paard naar D-3, koningin naar E-6', kreten die je deze week ongetwijfeld meerdere keren per dag hoort als je door het gemeentehuis van Hoogeveen struint. Afgelopen zaterdag ging daar namelijk het achtdaagse Hoogeveen Schaaktoernooi van start.

De schaakweek in Hoogeveen is er een met internationale allure. "We hebben tien nationaliteiten", zegt toernooidirecteur Jeroen Bottema. "Heel veel deelnemers komen uit India. Wales en Duitsland zijn ook vertegenwoordigd en we hebben zelfs een dame uit Mongolië. Ze meldde zich vorige week maandag pas aan."

Voor iedereen

Het schaaktoernooi werd in 1997 opgericht op initiatief van toenmalig Hoogeveens burgemeester Faber. Bottema: "De burgemeester was een groot schaak-fan en hij wilde laten zien dat Hoogeveen ook brains had. Het initiatief is dus in dit gemeentehuis ontstaan."

Iedere schaakliefhebber is welkom. Van prof tot amateur. De organisatie heeft er daarom voor gekozen drie verschillende toernooien op te zetten. In de ochtend vindt het amateurtoernooi plaats, 's middags kunnen de semi-professionals en de profschakers achter het schaakbord plaatsnemen. Uiteindelijk zullen er drie winnaars worden aangewezen uit de drie categorieën.

Volle bak

"Vanmiddag zitten we helemaal vol", zegt Bottema terwijl hij naar de 36 schaaktafels wijst. "Het publiek mag komen kijken. Verderop in het gebouw hebben we het schaakcafé en iedereen mag tussen de borden doorlopen om te kijken. Als je helemaal niks van schaken weet, is het toch wel bijzonder om te komen kijken, want je voelt de spanning die in de zaal heerst."

Het Hoogeveen Schaaktoernooi duurt in totaal acht dagen en begint iedere ochtend om 9.00 uur. "Schakers zijn eigenlijk geen ochtendmensen, maar vanaf 14.00 uur zit de hal helemaal vol", besluit Bottema.