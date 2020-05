Niet overal verliep de eerste schooldag soepel

Niet overal verliep de eerste schooldag in weken even soepel. Bij de Mackayschool in Meppel waren er de nodige problemen bij het opstarten van het speciaal onderwijs, met name bij de oudere leerlingen.

Na de versoepeling van de coronamaatregelen gingen basisscholen vandaag weer (gedeeltelijk) open. Dat gold ook voor het speciaal onderwijs in Meppel. Het leerlingenvervoer verliep echter chaotisch, vertelt directeur Ronald Kamerman bij het NPO Radio 1-programma Stax&Toine. Leerlingen werden niet, te vroeg, of met te veel tegelijk opgehaald. "Eigenlijk heeft de hele ochtend in het teken gestaan van contact hebben met gemeenten en vervoerders. Bij de leerlingen in basisschoolleeftijd was het vervoer redelijk goed. Maar in het VSO (voortgezet speciaal onderwijs, red.) was het allesbehalve dat."

De Mackayschool opende bij wijze van proef twee klassen met vijf leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar. "Die moeten nog steeds de anderhalve meter aanhouden. Dus er kunnen onmogelijk acht kinderen in een busje zitten", zegt Kamerman. "Met grote verbazing heb ik gezien dat taxibedrijven blijkbaar akkoord gaan dat leerlingen boven de 12 op een normale manier vervoerd werden."

'Niet veelbelovend'

Het proefdraaien met twee klassen was vandaag dus geen succes: "Deze proef is niet heel erg veelbelovend voor wat er de komende weken gaat gebeuren", constateert Kamerman. Volgens de directeur moet er nog veel gebeuren om bijvoorbeeld maximaal twee leerlingen per busje te vervoeren. "Ik hoop niet dat elke dag er zo uit gaat zien. Er zijn wat toezeggingen gedaan dat er extra taxi's ingezet gaan worden, maar dat was ook voor de meivakantie toegezegd. We gaan het zien."

Basisschoolleerlingen hoeven geen rekening te houden met de anderhalvemetervoorschriften. Kamerman hoopt dat er voor de oudere speciaal onderwijsleerlingen ook soepelere regels komen. De leerlingen snappen namelijk vaak niet wat er precies aan de hand is en maken snel fysiek contact. "Het is ongelofelijk lastig om die anderhalve meter te houden. Heel wat leerlingen hebben mij vanochtend al aangeraakt, ook in het VSO willen ze elkaar begroeten. Ik zie nog wel wat beren op de weg als we op 1 juni helemaal open gaan."

