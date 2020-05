Dansschoolhouders op Binnenhof: 'Wij willen 1 juni open'

"In dat protocol staan specifieke regels voor onze beroepsgroep. Die regels zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Daarmee laten we zien dat we op 1 juni veilig en verantwoord open kunnen", zegt Vos. "Zo staat er bijvoorbeeld te lezen dat we voor solodansers tien vierkante meter inruimen in onze dansschool, zodat we de regel van anderhalve meter kunnen hanteren. Paren hebben zestien vierkante meter nodig."

Waar valt een dansschool onder?

Het protocol werd aangeboden aan Tweede Kamerlid Niels van den Berge van GroenLinks. "We hebben hem uit een debat weten te lokken. Z'n spreektijd zat er net op. Dus dat kon net", aldus Vos. De overhandiging van het protocol werd omlijst door twee dansers die een optreden op het Binnenhof verzorgden. "Later liepen we minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog tegen het lijf."

Het nieuwe platform Dansondernemers Nederland werd opgericht in coronatijd. Daarin hebben meer dan twintig organisaties en ruim 1.250 ondernemers zich verenigd. "Het gaat om stijldansscholen zoals wij, maar ook om buurtcentra, sportscholen en onderwijs", verklaart Vos. "Het is in deze tijd heel onduidelijk waar wij onder vallen. Dat maakt het lastig. Wij bieden onderwijs en vallen onder cultuur. Daarnaast is het dansen bij NOC*NSF ook een erkende sport. En verder hebben wij natuurlijk ook een stukje horeca", licht Vos toe.

Sinds vier jaar is hij de eigenaar van dansschool The Ballroom. Hij heeft 400 leerlingen die sinds 15 maart niet meer op de dansschool terecht kunnen.