Jan Nieboer voor het eerst voor rechter in zaak windmolenterreur

Platform Storm-woordvoerder Jan Nieboer uit 2e Exloërmond zit vandaag voor de eerste keer in het verdachtenbankje in de strafzaak die volgens justitie draait om 'windmolenterreur'.

De 62-jarige anti-windmolenactivist wordt verdacht van het versturen van zo'n vijftien dreigbrieven aan bedrijven en organisaties die betrokken zijn of waren bij de bouw van windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe en Windpark N33 bij het Groningse Meeden. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem van het dreigen met het dumpen van asbest.

'Strijdbaar'

Vanochtend is bij de rechtbank in Assen een regiezitting gepland. Die is ervoor bedoeld om te bepalen wat er nog moet gebeuren voor de strafzaak inhoudelijk behandeld wordt.

"Ik heb onderzoekswensen en die wil ik in de rechtszaal bespreken", zegt Nieboers advocaat Evert van der Meer. Of hij bijvoorbeeld getuigen wil horen of ander onderzoek wil laten doen, wil Van der Meer van tevoren niet zeggen. Nieboer is volgens hem nog altijd strijdbaar. De woordvoerder van actiegroep Platform Storm heeft van het begin af aan ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft.

Nieboer werd op 19 juni vorig jaar opgepakt, tegelijkertijd met medeverdachte Jan H. (58) uit Meeden. Nieboer kwam na bijna zes weken vrij, terwijl H. - ex-voorman van actiegroep Storm Meeden - een half jaar vastzat. Hij werd, behalve van de bedreigingen, ook verdacht van het daadwerkelijk dumpen van asbest, waar twaalf jaar cel of meer op staat.

'Zuur verhaal'

In december kwam H. onder voorwaarden vrij. Nu het Openbaar Ministerie het onderzoek heeft afgerond, wordt hij niet langer verdacht van de asbestdumpingen in Groningen. Toch overheerst bij H. niet de opluchting, zegt zijn advocaat Evert Kuiters. "Het is voor hem een heel zuur verhaal. Hij zat lang vast vanwege die verdenking, terwijl Jan Nieboer afgelopen zomer lekker in de tuin zat."

Ook H. ontkent betrokkenheid bij alle dreigbrieven en borden en pamfletten op bouwlocaties. Op eerdere zittingen zei hij dat hij het zwaar had in de cel en zijn familie thuis ook. Kuiters: "Hij is de klap nog niet weer te boven en heeft nog niet de energie terug die hij had voor hij werd opgepakt." H. en Kuiters komen vandaag niet naar de rechtbank. Zij willen wel extra onderzoek, onder meer het horen van Jan Nieboer, maar Kuiters heeft hun wensen schriftelijk ingediend.

De advocaat wil ook gesprekken tussen zijn cliënt en Nieboer, die door de politie stiekem zijn opgenomen tijdens ontmoetingen van de verdachten bij de McDonalds in Stadskanaal, zelf beluisteren. De politie werkt zulke gesprekken uit op papier, maar de advocaat wil zelf horen hoe dingen gezegd zijn.

Geen contact

Verder wil Kuiters dat het contactverbod tussen H. en Nieboer wordt opgeheven. "Het onderzoek van het OM is klaar, dus er is geen aanleiding meer voor. Bovendien hadden de twee veel contact over andere dingen dan windmolens, zakelijk en privé. Nieboer is ook H.'s boekhouder. Dat ze nu geen contact mogen hebben, is erg onhandig."

De rechtbank beslist vandaag naar verwachting meteen of er extra onderzoek gedaan moet worden. Het Openbaar Ministerie wil voor de zitting niks kwijt.

