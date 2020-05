FC Emmen roept supporters op: We hebben jullie steun nodig

Ronald Lubbers roept in een open brief de supporters op om de club te blijven steunen in deze zware tijd (Rechten: Hollandse Hoogte / Cor Lasker)

In een open brief roept FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers de supporters op om de club te blijven steunen in deze periode van crisis vanwege het coronavirus. 'Elke euro telt in deze tijd', stelt Lubbers namens bestuur, directie, medewerkers, trainers en spelers.

De Drentse club is al enige tijd aan het nadenken welke 'acties' of maatregelen nodig zijn om zo goed mogelijk door de huidige periode te komen. De verwachting is dat de supporters wordt gevraagd om af te zien van compensatie als gevolg van het missen van de laatste vier duels van het afgelopen seizoen, maar hoe en in welke vorm is nog niet duidelijk.

Lubbers refereert in zijn brief aan de opmars van de club die de laatste twee seizoenen zo sterk presteert op het gedroomde hoogste niveau, terwijl nog niet zo heel lang geleden de club bijna ter ziele was.

'Dan gebeurt er iets volkomen onverwachts. Een ander virus breekt uit. Een kwaadaardig virus dat onze doelen wil verstoren. De competitie wordt stilgelegd. In april wordt besloten dat de competitie definitief wordt afgebroken.

Maar we zijn nog niet klaar!

We zijn namelijk met z'n allen op weg om een stabiele eredivisieclub te worden!

We willen met ons FC Emmen-virus dat kwaadaardige virus overwinnen!

Elke euro telt in deze periode en er worden offers gevraagd van ons allemaal. Ik doe een morele doch dringende oproep aan jullie, om ons te steunen waar mogelijk.

Namens bestuur, directie, medewerkers, trainers en spelers een oproep om ook deze strijd samen aan te gaan!'

Bekijk hieronder de gehele brief van Lubbers: