Tweede Drentse verpleeghuis open: St. Franciscus Coevorden versoepelt bezoekregeling

St. Franciscus in Coevorden is de tweede instelling in Drenthe die de bezoekregeling in verpleeghuizen gaat versoepelen in het kader van een proef van de GGD. Bewoners van deze locatie mogen vanaf 18 mei één vaste bezoeker ontvangen.

Gisteren werd al bekend dat de bewoners van zorglocatie Reggersoord in Meppel weer bezoek mogen ontvangen. De verzorgingstehuizen in Coevorden en Meppel zijn op dit moment de enige twee locaties in Drenthe waar weer bezoek is toegestaan.

Brede doelgroep

Mariska Roeters, bestuurder Zorgcollectief Zuidwest Drenthe, is heel verheugd dat beide locaties open mogen. "Met deze locaties wordt een brede doelgroep bereikt: somatiek, revalidatie en geriatrie", legt Roeters uit. "Dit maakt het leereffect voor Drenthe groot en ontstaan er nog meer oplossingen over hoe veilig om te gaan met bezoek."

In totaal zijn er in Nederland 26 verpleeghuizen die onder strikte voorwaarden bezoekers mogen toestaan. Met de kennis die wordt opgedaan op deze locaties gaat het kabinet kijken of het vanaf 25 mei mogelijk is om in meer verpleeghuizen bezoek toe te laten. Het kabinet neemt hier 19 mei een besluit over.

