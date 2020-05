Rode Kruis doet proef met 'contacttent' voor mensen met verstandelijke beperking

Bij woonvoorziening Schoonvelde van zorginstelling Cosis staat de proeftent. Op de voordeur is een briefje geplakt dat de locatie gesloten is vanwege de coronacrisis. En dat betekent dat ouders en andere familieleden niet op bezoek kunnen bij hun verstandelijk gehandicapt kind. Videobellen was wel mogelijk, door het raam kijken kon ook. Maar nu staat er dus een contacttent op het terrein naast de instelling.

"Dit is weer een stapje dichter bij fysiek contact", zegt Susan van Geijn van het Rode Kruis. "Er zit wel wat tussen, maar je ziet nu echt iemand." Cosis is blij dat de proef daar wordt gedaan. "Onze cliënten hebben een heel nauwe band met hun ouders", zegt Ria Stegehuis, voorzitter van de raad van bestuur van Cosis. "Het is erg moeilijk als je je kind nauwelijks kan zien. Praten door een raam gaat niet, dit zijn heel kwetsbare mensen."

'Dit is echt fantastisch'

Ina Mulder uit Dwingeloo zit er met haar dochter Merel. Ze leest voor uit een boekje. De dames zijn alleen nog gescheiden door een doorzichtig plastic scherm. Ina is blij dat dit nu mogelijk is. "Ik vind het een heel bijzondere ervaring. Nu kun je elkaar goed in de ogen kijken. In de eerste drie weken was er niks, dat was voor iedereen een shock. Nu bel ik drie keer in de week met een videoverbinding. En in het weekend stond ik buiten en mijn dochter binnen. Maar dit is echt fantastisch."

Ria Stegehuis van Cosis sluit zich daar bij aan. "We doen al heel veel, met clowns, goochelaars en muziek", legt ze uit. "Er gebeurt veel, maar het contact is ook belangrijk. Het is heel fijn dat er dan zo'n aanbod komt vanuit het Rode Kruis. We waren heel enthousiast."

'We zijn een noodhulporganisatie

Susan van Geijn houdt zich normaal gesproken bezig met evenementen bij het Rode Kruis, maar dat werk staat nu op een laag pitje. Het Rode Kruis draagt nu een steentje bij aan dit soort initiatieven. "We willen de zorginstellingen ondersteunen om te zorgen dat er weer contact is met hun dierbaren. Oorspronkelijk hoort dit niet bij ons werk, maar wij zijn een noodhulporganisatie en er is nu crisis dus kijken we hiernaar."

Voor ouders is het weer een stapje dichter bij het normale contact met hun kind. Moeder Mulder: "Het fysieke contact mis je nog steeds, samen een kopje thee drinken, samen eten. Merel mag ook heel graag gemasseerd worden. Dat mis je wel, maar nu ben je toch dichterbij. Ik merk het ook aan Merel."