Ontsmetten, luchten en handschoentjes: rijscholen geven weer les

Bijna twee maanden mocht rijschoolhouder Richard Hooijveld van Rijschool Rico uit Schoonebeek geen rijles geven. "Het was geen leuke periode, maar ik snap het wel. We hebben natuurlijk een dusdanig contactberoep waarbij we geen anderhalve meter afstand met de leerlingen kunnen houden. Maar als zelfstandig ondernemer betekent het wel dat je in die periode geen inkomen hebt."

Ventileren en desinfecteren

Voor Hooijveld is het daarom belangrijk dat hij nu weer mag rijlessen mag geven. Er zijn wel enkele voorwaarden waar hij aan moet voldoen. Als hij bij een leerling komt, laat hij eerst de auto tien minuten lang ventileren. Daarnaast maakt hij met desinfectiedoekjes alle contactpunten binnen en buiten de auto schoon. "Dan hebben we het echt over alle knopjes en bedieningshendels. En voordat de leerling achter het stuur kan gaan zitten, moet alles eerst drogen."

Daarnaast draagt de rijschoolhouder handschoentjes, net als de leerling. "Dat is om zoveel mogelijk het contact te vermijden met alle contactpunten in de auto. Maar ik maak ze toch schoon, want je ademt ook. Het is gewoon voor de zekerheid."

Rijschoolhouders zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen en Hooijveld ziet dat ook niet zitten. "Ik vind het erg benauwd om ze te dragen. Een leerling is daar natuurlijk vrij in, maar dan moet hij of zij daar zelf voor zorgen."

Achterstand opgelopen

Waar de Schoonebeker rijschoolhouder bijna twee maanden geen les mocht geven, konden zijn leerlingen ook geen lessen volgen. Daardoor hebben zij een achterstand opgelopen en zullen ze extra lessen moeten volgen.

"Hoe groot de achterstand is, dat verschilt per leerling. Leerlingen die al wat verderop in de opleiding zijn, zullen er waarschijnlijk minder last van hebben. Maar ook dat verschilt per leerling. Vooral de leerlingen die net gestart zijn zullen een eindje terugvallen. Voor de meesten geldt dat zij één tot misschien vijf of zes extra lessen moeten volgen voordat ze kunnen afrijden"