Roel Boomstra zei damcarrière vaarwel, maar wordt nu commentator bij EK in Beilen

Het EK Dammen wordt dit weekend in Beilen gehouden en wordt uitgezonden door RTV Drenthe. Zaterdag is de livestream van 9.00 uur tot 18.00 uur te bekijken via de website en app. De laatste drie ronden worden op tv uitgezonden van 15.00 uur tot 18.00 uur. Dan worden de zogenaamde Rapid partijen gespeeld, dat is 15 minuten op de klok en 5 seconden per zet. Zondag is de livestream van 11.00 uur tot 15.30 uur te zien en de laatste drie ronden op tv, van 13.30 tot 15.30 uur. Dan worden de Blitz partijen gespeeld, die maximaal vijf minuten duren en drie seconden per zet.