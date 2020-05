Vliegvakanties vanaf Eelde voorlopig niet aan de orde

De komende weken blijft het platform van Groningen Airport Eelde dus ook leeg. Deze zomer zouden Transavia, Corendon, TUI en SunAir vanaf de Noordelijke luchthaven vliegen naar bestemmingen in Griekenland, Spanje, Turkije en de Kanaaleilanden. Maar vanwege het coronavirus zijn vluchten niet mogelijk.

TUI kondigt vandaag aan alle vluchten die zijn gepland tot en met 18 juni te annuleren. Reizigers die hebben geboekt krijgen een voucher waarmee ze later een alternatieve reis kunnen boeken. De voucher is overigens maar een jaar geldig.

'Coronavrije' vakanties

Corendon kondigde gisteren aan te werken aan zogenaamde 'coronavrije' vakanties naar eigen hotels in bijvoorbeeld Turkije. Klanten van de luchtvaartmaatschappij worden vlak voor de vlucht op Schiphol getest op corona. Rondom de vlucht en vervoer zijn ook allerlei restricties. Gasten mogen een resort in het buitenland niet af.

Met deze stappen hoopt Corendon een veilige vakantie te organiseren zonder verplichte mondkapjes of 1,5 meter afstand. "Dat is voor ons geen vakantie", aldus topman Steven van der Heijden van de reisorganisatie.

Vooralsnog profiteert Groningen Airport Eelde niet van deze vluchten van Corendon. Volgens de luchthaven worden ze alleen vanaf Schiphol uitgevoerd. "Corendon is nog aan het kijken wat mogelijk is met de coronavrije vakanties. Ze verwachten dit in juni op te kunnen starten. Voorlopig alleen vanaf Schiphol. Als het goed wordt ontvangen, breiden ze uit." Zo meldt een woordvoerder van de luchthaven.

Eind juni mogelijk weer

Transavia vliegt deze zomer in opdracht van touroperators vanaf Eelde naar Kreta en Mallorca. De luchtvaartmaatschappij heeft nog geen besluit genomen over verdere uitstel van de vluchten. Tot op heden melden ze dat vluchten in ieder geval tot en met 27 mei niet worden uitgevoerd.

Touroperator SunAir begon vorig jaar met vluchten naar de Kanaaleilanden vanaf Groningen Airport Eelde. Dat deden ze toen een korte tijd. Dat was zo'n succes dat ze deze zomer voor een langere periode naar de Kanaaleilanden zouden vliegen. Maar ook deze vluchten en vakanties zijn geannuleerd. SunAir meldde eerst tot eind mei niet te vliegen. Maar dat is inmiddels 30 juni geworden. De laatste vlucht vanaf Eelde is gepland op 16 augustus.