Tussenvoorziening statushouders Eelde mogelijk nog half jaar langer open

De tussenvoorziening voor statushouders in Eelde blijft mogelijk nog een halfjaar langer open. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan gemeente Tynaarlo gevraagd of ze openstaat voor een verlenging van de voorziening. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven hieraan mee te willen werken.

De opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 in de voormalige vliegschool Dutch Flight Academy gevestigd. "Zij worden heel intensief begeleid, met als doel een zo succesvol mogelijke integratie in onze samenleving", zegt wethouder Pepijn Vemer. Stichting Inlia begeleidt de statushouders.

Afgelopen jaren rustig verlopen

Het college staat na vier jaar nog steeds achter de opzet van de tussenvoorziening. "Ten eerste is deze manier van werken in onze ogen de oplossing voor het gebrek aan doorstroming in de grote AZC's. Ten tweede worden de bewoners ontvangen en begeleid als nieuwe Nederlanders. Ten derde is de tussenvoorziening kleinschalig en daardoor behapbaar voor het dorp", zegt Vemer.

Daarnaast zijn de afgelopen vier jaar volgens Vemer rustig verlopen. "Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest. Verder zijn er veel vrijwilligers en ook ondernemers betrokken bij de activiteiten en hebben wij de indruk dat men overwegend positief is over de opvang."

Mening van inwoners

In afwachting van de officiële aanvraag van de minister worden de omwonenden geraadpleegd over het besluit over een verdere verlenging. "We willen van de inwoners weten of ze nog vragen, zorgen, tips of ideeën hebben", laat Vemer weten. Vanwege de coronamaatregelen is het voor de gemeente niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren. Daarom kunnen inwoners schriftelijk reageren per e-mail naar info@tynaarlo.nl of per brief naar postbus 5, 9480 AA Vries.