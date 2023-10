Recordaantal uitsupporters voor FC Emmen: 'Uniek wat er nu op maandagavond gebeurt'

VOETBAL - FC Emmen reist vanavond met een, voor Eerste Divisie-begrippen, recordaantal uitsupporters af naar FC Groningen. André van der Aa, supporterscoördinator bij FC Emmen is er helemaal klaar voor. "Ik vind het zo uniek wat er hier gebeurt! En dat op de maandagavond."

Meer dan 1.030 Emmen-fans reizen vanavond af naar het uitvak van de Euroborg in Groningen. Voor Van der Aa is dat een bijzondere ervaring. "Voor mij als coördinator is dat wel spannend. Je hebt niet vaak zo'n grote groep mee. Dat vergt wel extra aandacht. Je moet meer regelen voor de kaartverkoop bijvoorbeeld en extra scherp zijn op zaken als veiligheid", zegt hij.

Van der Aa denkt wel te weten wat de oorzaak van het behalen van het supportersrecord is. "Eerst verbaasde mij het natuurlijk ook, je haalt deze aantallen al moeilijk op de vrijdagavond, laat staan op maandag. Toen besefte ik ineens dat het natuurlijk herfstvakantie is en dat veel ouders met kinderen nu naar de wedstrijd kunnen gaan."

Extra lading

Bij veel Emmen-supporters leeft de wedstrijd tegen FC Groningen meer dan andere uitwedstrijden. Van der Aa heeft daar wel een verklaring voor: "Het is de wedstrijd die het dichtste bij is. Ook ontmoet je Dick Lukkien weer voor het eerst sinds zijn vertrek. Dat zorgt bij veel mensen voor een heel andere lading."

De supporterscoördinator heeft dat gevoel zelf niet, volgens hem is de uitwedstrijd tegen FC Groningen 'gewoon een wedstrijd als alle andere, die toevallig dichterbij is'. "Vroeger was het anders, toen hadden we BV Veendam. Dat waren heel andere tijden, die krijgen we niet meer terug", zegt Van der Aa over de vroegere rivaal van FC Emmen. "Dat zal bij FC Groningen ook nooit zo worden. Ook van hun kant leeft deze wedstrijd niet zo sterk."

'Slecht geslapen'

Ondanks dat Van der Aa vertrouwen heeft in een goede afloop, hij verwacht een 1-2 overwinning voor FC Emmen, voelt hij flink wat spanning. "Ik heb slecht geslapen en dat is niet alleen wedstrijdspanning geweest hoor. Je wilt alles goed geregeld hebben voor de supporters. De veiligheid is het belangrijkste. Ik ben wel acht keer wakker geweest vannacht", zegt hij.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt in eerste instantie bij FC Groningen, legt Van der Aa uit. De noordelijke buur heeft ervoor gekozen om de wedstrijd vrij te geven. Dat betekent dat supporters op eigen gelegenheid naar het stadion mogen komen. Vanwege het grote aantal uitsupporters heeft de club ervoor gekozen om extra parkeerplekken beschikbaar te stellen. Ook kunnen Emmenaren die in Groningen wonen ervoor kiezen op de fiets te komen.

Vorige record

Het vorige uitsupportersrecord werd ook neergezet in de Euroborg, in de Eredivisie weliswaar. Daar zaten op zaterdag 18 februari van dit jaar 1027 Emmenaren in het uitvak. Dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.