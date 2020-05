FC Emmen komt fans tegemoet voor niet gespeelde duels

Alle supporters die het afgelopen seizoen in het bezit waren van een seizoenkaart kunnen reageren op een mail die de club vandaag heeft verstuurd. In die mail kan de fan aangeven of hij een voucher wil ter waarde van 20% (van de aanschafprijs van zijn of haar seizoenkaart) op alle artikelen. Word er afgezien van deze geste, dan is de club - zo staat te lezen - de supporter oprecht ontzettend dankbaar.

Ook mogelijke tegemoetkoming voor missen wedstrijden in het nieuwe seizoen

Op 1 juni start FC Emmen, voor de huidige seizoenkaartbezitters, de verkoop van de nieuwe seizoenkaarten. Omdat de toekomst in het profvoetbal onzeker is (mag er bij de start van de competitie bijvoorbeeld direct met publiek gespeeld worden?) komt de club nu al met informatie.

Als een seizoenkaarthouder vanwege het coronavirus meer dan vijf duels mist, dan komt de club voor elk gemist duel met een passende tegemoetkoming. Wat deze geste inhoudt is nog niet bekend.

Voordeliger

Overigens benadrukt FC Emmen dat de supporters met een seizoenkaart in beide gevallen (door het missen van de vier thuisduels in het afgelopen seizoen en bij vijf duels in het nieuwe seizoen) goedkoper uit zijn dan supporters die voor elk duel op de Oude Meerdijk een los ticket aanschaffen.

