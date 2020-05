Aandelen Glasvezel in De Wolden verkocht aan Rendo Fiber

De stichting Glasvezel De Wolden heeft al haar aandelen in het netwerk overgedragen aan Rendo Fiber. Daarmee zijn er nog twee eigenaren over van het glasvezelnetwerk. De gemeente De Wolden en Rendo Fiber uit Meppel.

Glasvezel De Wolden is ooit begonnen als burgerinitiatief om er voor te zorgen dat in een plattelandsgemeente als De Wolden ook snel internet aangeboden kon worden. Grote partijen als KPN zagen niets in de aanleg van een miljoenen kostend netwerk in een gebied waar het rendement veel lager is dan in een stedelijk gebied. De gemeente, de provincie en Rendo Fiber hebben financieel bijgedragen aan het project.

Meer aanbod

En nu draagt de beherende stichting de aandelen over. Wethouder Gerrie Hempen en directeur van RENDO Eddy Veenstra noemen de overdracht in een persbericht "een nieuw begin dat veel mogelijkheden biedt, ook voor de inwoners van de gemeente. Zij kunnen nu een ruimer aanbod aan providers en diensten verwachten."

Het doel van de stichting is ook bereikt. Iedereen in De Wolden heeft toegang tot snel internet. Zo zegt Sjoerd Meijer van de stichting. "We vinden dat professionals het nu verder moeten doen. De vrijwilligers waren ook wel een beetje moe."

De gemeente en Rendo Fiber zijn volgens Meijer ook de beste partijen. "We hebben in het begin met KPN gesproken. Maar ze wilden niet met ons samenwerken. Ze zagen de winst er niet van in. Later kwamen ze ineens wel met de mededeling dat ze belangstelling hadden. Dat was te laat."

Geld voor nieuwe initiatieven

Meijer en de stichting hadden we graag gezien dat de kwaliteit van de providers die gebruik maken van het netwerk wat groter was geweest. En dat er meer aanbod zou zijn. Maar, zo concludeert hij, zijn ze te klein om een vuist te maken.

De verkoop van aandelen levert de stichting een geldbedrag op. Dit bedrag wordt besteedt aan toepassingsmogelijkheden van het glasvezelnetwerk in De Wolden. "Het gaat om enkele tonnen. Dat willen we niet oppotten of verdelen. Dat gebruiken we voor verbetering of uitbreiding van de toepassingen op glasvezel. Bijvoorbeeld e-health. Dat komt goed van pas in deze coronatijd. Misschien zijn er wel andere initiatieven van kerken of sportverenigingen. daar willen we de bewoners bij betrekken." Dorps- en belangenverenigingen wordt gevraagd om ideeën aan te dragen.

Lees ook: