Rechtbank laat zeven getuigen horen over ‘windmolenterreur’

De mannen uit 2e Exloërmond en Meeden worden verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ruim vijftien bedrijven die meewerken aan de bouw van de windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe en Windpark N33 in Groningen. Twee ondernemingen trokken zich vanwege de ernstige bedreigingen terug uit de bouwprojecten.

Daarnaast beschuldigt het OM H. en Platform Storm-voorman Nieboer ervan dat ze op verschillende plekken hebben gedreigd asbest te dumpen. De twee ontkennen dat. H. werd er maandenlang van verdacht dat hij ook daadwerkelijk asbest had gedumpt in de provincie Groningen, maar daarvoor heeft het OM te weinig bewijs.

Andere twee verdachten horen

Behalve dat Nieboer en H. in elkaars zaken worden gehoord, mogen hun advocaten medeverdachte Johnny R. (51) uit Nieuw-Buinen vragen stellen. R. heeft een drukkerij en wordt verdacht van het drukken van de dreigbrieven.

De advocaat van Jan H. mag daarnaast twee kennissen van H. horen die ook bij een actiegroep tegen de komst van windmolens zaten. H. zelf was jarenlang woordvoerder van Storm Meeden.

Het Openbaar Ministerie mag de 66-jarige vrouw uit Emmen, die vorig jaar ook werd opgepakt voor betrokkenheid bij de zaak, bij de rechter-commissaris verhoren. Waar zij precies van verdacht wordt, is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk of ze uiteindelijk wordt vervolgd. Dat geldt ook voor Johnny R.

Dreigbrieven

De laatste getuige die verhoord wordt, is een man die Jan H. tijdens zijn voorarrest een brief schreef. "Daarin stond dat hij de man was die de dreigbrieven had verstuurd. Wij hebben dit bij de politie gemeld en de man is daar uitgenodigd, maar hij is niet vervolgd", zegt H.'s advocaat Evert Kuiters. Volgens Kuiters heeft de man tot nu toe geweigerd te verklaren. Bij de rechter-commissaris is hij verplicht om vragen te beantwoorden.

De rechtbank bepaalde ook dat de advocaten van H. en Nieboer de bij de McDonalds in Stadskanaal afgeluisterde gesprekken tussen de mannen mogen terugluisteren. De politie luisterde hen tijdens die besprekingen stiekem af. De gesprekken vormen voor het OM onderdeel van het bewijs dat de twee betrokken waren bij de windmolenterreur.

Weer contact

Komend najaar wil de rechtbank de strafzaak inhoudelijk behandelen. Tot die tijd mogen Nieboer en H. weer gewoon contact hebben met elkaar. H. kreeg bij zijn vrijlating in december een contactverbod voor Nieboer. De rechtbank vindt dat, nu het politieonderzoek is afgerond, niet meer nodig.

Lees ook: