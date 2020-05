Olifant Mekong verhuist eerder en is niet meer te zien in Wildlands

Door de coronamaatregelen in Europa werd de verhuizing van olifant Mekong van Wildlands in Emmen naar een dierentuin in Zwitserland uitgesteld, maar vandaag is bekend geworden dat de olifantenstier toch eerder vertrekt dan gepland. Volgende week staat de verhuizing op het programma.

Dat betekent dus dat Mekong niet meer te zien zal zijn voor bezoekers, omdat hij al vertrokken is bij de heropening van Wildlands op maandag 25 mei.

Geen uitzwaaimoment, maar speciaal journaal

"Bezoekers kunnen dus helaas niet nog één keer komen kijken naar Mekong." Het dierenpark in Emmen laat in hun Backstage Journaal weten dat er een speciale uitzending van dat journaal komt, om aandacht te schenken aan het vertrek van de olifant. "We snappen dat sommigen van jullie nog wel graag een uitzwaaimoment zouden willen. Daarom gaan we een speciaal backstage journaal in het teken van deze olifantenverhuizing zetten."

Vragen over olifantenstier Mekong of de verhuizing kunnen gestuurd worden naar communicatie@wildlands.nl. "En dan proberen we in die speciale uitzending zoveel mogelijk vragen te beantwoorden", aldus Wildlands.

Timber uit Rotterdam

Mekong moet verhuizen, omdat de bul maar niet paren wil met vrouwtjesolifant Swe Zin. Wildlands heeft al een vervanger voor Mekong gevonden: olifantenstier Timber uit Dierenpark Blijdorp in Rotterdam. Wanneer hij precies naar Emmen komt is nog niet bekend. "Op korte termijn", laat een woordvoerder van Wildlands weten.

