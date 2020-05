Nieuw miljoenentekort Hoogeveen dreigt door 'scherpe' stijging bijstand

De rekenkamer in Hoogeveen is aan zet (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) noemt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen een duidelijke direct gevolg van de coronacrisis. "Afgelopen jaar zagen we net als in 2018 het aantal bijstandsuitkeringen dalen. Dat ging van 1290 naar 1220 mensen in de bijstand. Maar nu zien we vanaf 16 maart een scherpe stijging."

3 miljoen extra

"Als er dit jaar 200 bij komen in de bijstand, dan kost dat de gemeente 3 miljoen euro extra", zegt wethouder Van der Heide. De opmerking is een winstwaarschuwing door het college van B&W. Onlangs sleepte het nog een bezuinigingspakket ter grootte van bijna 5 miljoen euro door de raad. Door grondverkoop voor huizenbouw in het Spaarbankbos hoopt Hoogeveen daarnaast nog een miljoen binnen te harken.

Met die ombuigingsoperatie wil het college voorkomen dat het onder financieel toezicht van de provincie gaat vallen. En daar wil de gemeente de komende jaren mee doorgaan totdat er ook weer een goed gevulde reservepot is. Want die bevatte op nieuwjaarsdag slechts 750.000 euro.

Nieuwe tegenvallers

Maar de stijging van het aantal mensen in de bijstand is een tegenvaller. En er zijn meer tegenvallers als gevolg van de coronacrisis. Minder parkeerinkomsten bijvoorbeeld, of minder bezoek in theater De Tamboer. Het tekort kan nog hard oplopen dit jaar. Ook toeristenbelastingen en ondernemersbelastingen zullen minder opbrengen.

Volgens burgemeester Karel Loohuis is er een algemene stelregel over het effect van de coronacrisis. "Reken minimaal op een tekort van een miljoen euro per 25.000 inwoners." Hoogeveen hoopt met haar 55.000 inwoners net als andere gemeenten op compensatie door het Rijk. Eind mei gaat het Rijk daarover duidelijkheid geven, verwacht de burgemeester.

Middelgrote gemeente

Loohuis: "Juist de middelgrote gemeenten worden het zwaarst getroffen door de coroanacrisis. Die hebben naar verhouding meer mensen in een uitkering. En ook het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft om in de samenleving te kunnen functioneren is groter. Wat dat betreft is een herverdeling met grote gemeenten nodig. Maar dat is niet eenvoudig. Die onderlinge strijd is stopgezet tot na de verkiezingen volgend jaar."

Afval

Zorgenkind van de gemeente is ook het tekort op de vuilnisafhaal. De afvalstoffenheffing leverde vorig jaar 8 ton minder op dan dat het de gemeente bij AREA kostte. Volgens wethouder Gert Vos (CU) daalt zowel de opbrengst van oud papier als die op textiel.

Tegelijkertijd stijgen de kosten van de inzameling van PMD-afval, plastic, blik en drankkartons. "Daarover willen we met de inwoners in gesprek", zegt wethouder Vos. Voorkomen is beter dan genezen. En dat geldt voor zowel de scheiding van huisafval als het tijdig op orde brengen van het huishoudboekje van de gemeente.