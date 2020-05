'Verpleegkundigen zijn nog nooit zo veel in het nieuws geweest als nu'

Vandaag is het de dag van de verpleegkundigen, maar dit jaar heeft die betekenis een hele andere lading. "Ik denk dat de verpleegkundigen en zorgpersoneel nog nooit zo veel in het nieuws zijn geweest", meent Polman. Nog voordat het coronavirus het gesprek van de dag werd, riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 2020 uit tot het jaar van de verpleegkundigen. Dit jaar is het namelijk 200 jaar geleden dat Florence Nightingale, het symbool van de verpleegkunde, werd geboren. Ze bekommerde zich over zieken en gewonden en ontdekte dat hygiëne een sleutelrol speelde in het verzorgen van patiënten. Haar bijnaam, de dame met de lamp, kreeg ze omdat ze elke avond met een olielamp langs haar patiënten liep.

Passie

Polman is misschien wel net zo gepassioneerd over zijn beroep. "Ik kom heel erg mooie mensen tegen die allemaal een strijd leveren om dagelijks te kunnen functioneren", legt Polman uit. "Maar helaas hebben die mensen vaak toch een soort handicap. Een psychiatrische aandoening, waardoor het lastig is te functioneren."

Van kinds af aan wilde Polman arts worden. Toen dat niet lukte, ging hij een algemene opleiding verpleegkunde doen. "Ik kreeg al vrij snel in de gaten dat psychiatrie mij het meest trok." In 1984 begon Polman de opleiding als psychiatrisch verpleegkundige. Nu werkt hij al bijna dertig jaar bij Lentis. Eerst in Groningen, nu in Zuidlaren. Polman werkt veel met mensen met schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, autisten en manisch depressieve mensen. "Ik werk ambulant, met mensen die zelfstandig in het dorp wonen. Als ik eraan kan bijdragen dat die mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, dan vind ik dat het mooiste aan het vak."

Misschien benadrukt het coronavirus nu wel extra hoe belangrijk het werken in de zorg is." Bas Polman - Psychiatrisch verpleegkundige

Waardering

Dit jaar zou het vak van verpleegkundigen in het zonnetje worden gezet. Ook Lentis had allerlei activiteiten, zoals een kennisfestival, maar deze moesten worden afgelast vanwege het coronavirus. Om de verpleegkundigen een hart onder de riem te steken, heeft de zorgorganisatie een videoclip gemaakt die opgedragen wordt aan alle verpleegkundigen.

Maar ondanks dat het niet groots gevierd kan worden, valt het jaar niet helemaal in het water, vindt Polman. De verpleegkundigen en het zorgpersoneel is nog nooit zo veel in het nieuws geweest. "Misschien benadrukt het coronavirus nu wel extra hoe belangrijk het werken in de zorg is."

Angst en stress als trigger

Ook zijn werkzaamheden zijn veranderd door het coronavirus. Na de uitbraak in Nederland mocht hij nauwelijks nog bij zijn patiënten thuiskomen. "We werken met een groep hele kwetsbare mensen", legt Polman uit. "Al snel kregen we in de gaten dat mensen toch achteruitgingen, omdat ze niemand meer zagen. Een groot deel van de mensen hebben geen smartphone of laptop dus videobellen zit er niet in. Toen hebben we binnen Lentis overlegd en werd er gezegd dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn." Polman gaat daarom toch op huisbezoek en af en toe spreekt hij zijn cliënten op het Lentisterrein in Zuidlaren. Toch gaat dat nog lang niet altijd goed.

Afgelopen week zag Polman nog één van de mensen die hij begeleid opgenomen worden in een kliniek in Groningen, waar geprobeerd wordt de cliënt stabiel te krijgen. "Er waren al veel stressfactoren bij deze persoon en het feit dat ik niet langs kon komen, maakte het er niet beter op", vertelt Polman. "Corona geeft ook angst en stress bij mensen. En dat is ook een belangrijke trigger voor een psychose. Dat zal hier ook bij mee hebben gespeeld."

Dieptepunten zoals mensen die een einde aan het leven maken, maar ook de momenten dat hij mensen wel kan helpen en hen een lach op het gezicht kan brengen; Polman heeft het allemaal meegemaakt. "Ik doe dit werk al heel lang, dus er is niet veel wat ik nog niet heb meegemaakt!" Maar hoe zwaar dan ook, Polman is een trotse verpleegkundige. Eén die dit de komende tien jaar ook zeker nog blijft doen. "Het is een heel mooi vak. Aan stoppen denk ik nog lang niet!"