'Verdachte moet zichzelf kunnen verdedigen, fysiek in een rechtszaal'

Ook voor advocaten in het Noorden is het lastig om in deze tijd strafzaken af te handelen, merkt advocaat Niek Heidanus.

Heidanus: "Dat is natuurlijk sowieso complex, ook voor de rechtbank. Ik ben ook wel wat voorzichtig met kritiek uitoefenen op de rechtbank, maar ik vind wel dat hier en daar iets te makkelijk wordt aangenomen dat een verdachte niet bij de zitting aanwezig hoeft te zijn, terwijl dat toch een elementair recht is. Dat een verdachte die wordt beschuldigd van een zwaar feit zichzelf kan verdedigen, fysiek in een zittingzaal."

Slechte verbindingen

Dat gebeurt wel, maar volgens Heidanus gaat dat vaak moeizamer. "Er worden vaak telefoon- of Skype-verbindingen gemaakt en dat is toch knap lastig. Zeker als een cliënt zelf aan de rechter wil vertellen dat hij ten onrechte wordt vastgehouden, of bepaalde onderzoekswensen heeft. Dan is het soms ook cruciaal dat de verdachte zelf in de zittingzaal aanwezig is. Niet altijd, maar wel heel vaak."

Volgens Heidanus gaat het ook vaak fout met deze telefoon- en Skype-verbindingen: "Dan wordt er geen verbinding gemaakt, of dan is er een heel beperkte tijd vanuit de gevangenis. Kortom, moeilijke omstandigheden om gewoon een goede zitting te hebben."

Te kleine verhoorkamers

Advocaten merken ook dat het misgaat bij politieverhoren: de verhoorkamers zouden te klein zijn om genoeg afstand van elkaar te kunnen bewaren. Heidanus heeft hier nog niet mee te maken gehad. "Dat komt omdat ik in relatief grote verhoorruimten verhoorbijstand heb verleend. Ik kon ook echt voldoende afstand nemen tot mijn cliënt, maar in die zaken dat ik verhoorbijstand heb verleend, was er geen schot tussen de politieagenten, de rechercheurs en de verdachte. De kritiek van veel advocaten is dat in zulke kleine ruimten de coronamaatregelen niet in acht kunnen worden genomen. Dat is natuurlijk wel een slechte zaak."

'Advocaten hekkensluiters in coronamaatregelen'

Al met al denkt Heidanus wel dat advocaten 'de hekkensluiters' zijn wat betreft de coronamaatregelen. "We komen pas achteraan als het voor iedereen goed is geregeld, dan wordt er nog eens over de belangen van de verdachte en de advocaten nagedacht."

Heidanus ziet dat advocaten dicht bij hun cliënten worden gezet en dat dat nooit een bezwaar is. "Eigenlijk is het wel gek dat daar zo slecht over wordt nagedacht. Wij zijn eigenlijk al niet goed in staat om onze cliënten in de gevangenis te bezoeken. Dat werd de eerste tijd sowieso al helemaal afgehouden. De laatste tijd is er iets meer ruimte, maar dan is het vaak ook nog in een ruimte in de gevangenis die heel beperkt is en dan zit je toch nog te dicht bij je eigen cliënt. Dat is erg ongemakkelijk."

'Laat zittingen zoveel mogelijk doorgaan'

Heidanus hoopt dat langzamerhand toch geprobeerd wordt om de zittingen zoveel mogelijk te laten doorgaan. "De openingstijden van de rechtbanken worden verruimd, zodat zittingen over de gehele dag kunnen worden gespreid en dat is natuurlijk een goede gedachte. Ik vind ook wel dat het echt tijd wordt dat alle zittingen zo langzamerhand weer doorgaan. Ik heb te veel aangehouden zaken die op de lange baan zijn geschoven en dat is heel ongelukkig voor mijn cliënten, die zo lang moeten wachten op de behandeling van hun zaak."

Heidanus begrijpt wel waarom deze zaken zijn aangehouden. "Maar het is wel van groot belang dat ze nu spoedig weer op een zittingsdag worden geplaatst, zodat ze inhoudelijk kunnen worden behandeld." De advocaat heeft de rechtbank dan ook verzocht om zijn cliënten wél fysiek aanwezig te laten zijn tijdens de zittingen. "Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten bij mij zijn en kunnen horen wat er wordt gezegd en niet via een videoverbinding die soms ook nog heel matig is erbij kunnen zijn. Dat vind ik een te grote inperking van hun recht."