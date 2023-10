DANYTHA vindt gouden partner in producer en metalgitarist 'Assi'

"Het is DANYTHA, maar we schrijven samen", legt Nijmeijer uit. Ze kwamen met elkaar in contact via Wurdspøken, een talentontwikkelingstraject dat Noordoost-Nederland bestrijkt. Het collectief richt zich op producers, rappers en vocalisten. Via gedeelde kennissen kwamen de twee met elkaar in contact en sprong de muzikale vonk over. "We zijn nu anderhalf jaar muziek aan het maken", weet Postma.