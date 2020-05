Westerveld kan aan de slag met 'dialoogavonden' over bollenteelt

Al jaren staan partijen in de gemeente Westerveld tegenover elkaar als het gaat om de bollenteelt. En dan met name vanwege het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sector. Een normaal gesprek is bijna niet meer mogelijk.

Westerveld gaat nu vijf zogeheten dialoogavonden houden waar betrokkenen hun mening mogen geven. Dat zijn bijvoorbeeld de telers zelf, maar ook actiegroepen als Meten=Weten, omwonenden van bollenvelden, het waterschap en andere partijen.

In de bollenteelt worden veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Volgens de regelgeving doen de telers daarin niets fout. Samen met de gemeente heeft de sector enkele maanden geleden een convenant opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de teelt. Bijvoorbeeld over een spuitvrije zone van twintig meter vanaf bebouwing, maar ook over communicatie tussen telers en omwonenden van bollenvelden.

Recht tegenover elkaar

In de gemeente zijn alleen ook veel verontruste inwoners die willen dat de overheid ze beschermt tegen de effecten van de middelen op hun gezondheid. Er zijn verschillende actiegroepen, waaronder Meten=Weten. Deze groep heeft zelf metingen verricht en verschillende resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden in particuliere tuinen en natuurgebieden.

Achter gesloten deuren

De bedoeling is dat er elke avond andere partijen hun zegje kunnen doen. Het is geen discussie en ze worden gehouden achter gesloten deuren. De discussie is onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Daarmee hoopt Westerveld de onderlinge verhoudingen weer te normaliseren, zodat er weer een normaal gesprek mogelijk is.

De gemeenteraad van Westerveld heeft vanavond ingestemd met de organisatie van de avonden en het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter. Het waren overigens de fracties van de PvdA en de VVD die met het voorstel voor de avonden zijn gekomen. De gemeente gaat nu op zoek naar iemand die als onafhankelijk voorzitter deze avonden kan leiden.

