Gemeenteraad sterk verdeeld over terugkeer auto in deel Friesestraat Coevorden

PAC vindt het een slecht voorstel. D66 spreekt van een verkeerskundige ramp en het CDA is bezorgd. VVD en BBC2014 vinden niks doen geen optie. De gemeenteraad neemt volgende week de definitieve beslissing over de terugkeer van de auto.

Jarenlange discussie

Al jaren is er in Coevorden discussie over het terug laten keren van auto's in het centrum, sinds halverwege de jaren '90 zijn de voertuigen niet meer welkom. Nu de gemeente werkt aan plannen voor een compacter winkelgebied, is er de wens de Friesestraat, het station, stationsplein, de rotonde en de voetgangerstunnel nadrukkelijk aan elkaar te verbinden.

De commissievergadering kon rekenen op vier insprekers. Twee van hen zijn voor het plan, dat zijn centrummanager Herman Dechesne en Roeland Hup van de HEMA. Zij denken dat met de terugkeer van de auto de leegstand zal afnemen en de aantrekkelijkheid van het centrum fors vergroot wordt. "Zo kan Coevorden het centrum aan de consument, bezoeker en toerist beter laten zien: 'Dit hebben we te bieden'. Het is meer uitnodigend."

'Doodsteek voor ons café'

Helga van der Heide van café 't Geveltje is bang voor haar onderneming als de auto terugkomt. "Dat is heel negatief voor ons terras. Onze klanten zullen er niet lekker zitten, met het lawaai en de autogassen die er zullen zijn. Ik denk dat winkelend publiek ons minder snel zal opzoeken. Als auto's levendigheid moeten brengen, waar zijn we dan mee bezig? Ik denk dat dit de doodsteek is voor ons café", betoogde zij.

Anna Dorenbos, die tweehonderd handtekeningen ophaalde tegen het plan, kon zelf niet aanwezig zijn. De griffier las haar bijdrage voor, waarin zij zich ook uitsprak tegen het collegevoorstel. "Zijn er ook concrete plannen van ondernemers die naar de straat willen komen als de auto terugkomt?", vraagt zij zich af.

Zorgen over verkeersveiligheid

Zorgen bij de raadsfracties zijn er met name over de veiligheid van voetgangers en fietsers in het gebied. "Wij zijn wel bezorgd. De veiligheid is heel belangrijk. En de fietsers komen in de knel bij de rotonde", zegt Lidy Klein Gunnewiek van het CDA. Daarnaast vroegen de raadsfracties zich af hoe het zit met het vrachtverkeer dat de winkels komt bevoorraden. De VVD vindt dat er nog winst te behalen valt in de communicatie met de ondernemers.

Jerry Stoker van PAC was glashelder: "Wij zijn niet blij met dit plan." Daarnaast maakt hij zich zorgen over eventuele schade voor ondernemers. "Is er over planschade nagedacht? Sommige ondernemers gaan hier last van krijgen. Daarnaast krijgen we een rommelige en gevaarlijke situatie. Wij vinden dit een slecht voorstel en we hopen dat de raad dat met ons eens zal zijn."

'Verkeerskundige ramp'

D66 deed er nog een schepje boven op en spreekt van een verkeerskundige ramp. "Ik heb nog nooit zo'n uitgebreid en wollig raadsvoorstel gezien. En als iemand veel woorden nodig heeft, dan is er iets mis", zegt Lars Hoedemaker.

"We hebben hier twee onderzoeksrapporten liggen, met beide andere conclusies", vervolgt hij. Het college deed onderzoek en later nog een aanvullend onderzoek, waar de conclusie positiever van is. "Stuurt het college de onderzoekers aan op het toeschrijven naar bepaalde conclusies?"

Mogen auto's straks vanaf het Stationsplein de Friesestraat in rijden? (Rechten: Google Streetview)

'Wij hebben geen verborgen agenda'

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) reageerde daar fel op: "Ik zou bijna zeggen, hoe kun je zo'n vraag stellen? Dat wil ik met klem ontzenuwen. Wij hebben geen verborgen agenda's. We willen de Friesestraat weer in de vaart der volkeren brengen."

Daarnaast zei Stegen dat de raad dit voorstel vooral moet zien in het bredere plan voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad. "We moeten niet te veel focussen op het blik in een klein stukje van de straat, maar op het totaalplan." Volgens hem kan het besluit weer teruggedraaid worden, mocht blijken dat de auto in de straat niet werkt.

Volgens de wethouder hoeft niemand zich zorgen te maken over het bevoorradingsverkeer van vrachtwagens her en der in de stad. "De kentekens worden geregistreerd, waarop de paaltjes op gezette tijden kunnen zakken. Die route wordt straks ook andersom en die gaan in zuidelijke richting via de Kerkstraat de binnenstad weer uit." De verkeersveiligheid heeft volgens het college de hoogste prioriteit.

'Laten we het niet spannender maken dan het is'

Stegen zegde na de vragen van de VVD toe om bij Van der Heide van 't Geveltje langs te gaan. "Als ik de tekeningen lees, dan denk ik niet dat het terras in gevaar komt. Het is zeker niet de bedoeling om de bedrijfsvoering geweld aan te doen, ik denk dat we dat met maatwerk op een goede manier kunnen borgen. Ik ken voorbeelden van terrassen in Drenthe, waar meer verkeer langsrijdt dan straks in de Friesestraat, die heel erg gewaardeerd worden. Laten we het niet spannender maken dan het is."

