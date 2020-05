Meppeler duo maakt lied 'Corona in de stad'

Muzikant Willem Spans uit Meppel zit sinds de uitbraak van het coronavirus zonder werk. Zijn agenda met optredens is helemaal leeg, maar stilzitten wilde hij niet. Daarom maakte hij samen met stadgenoot Wim Hegen 'Corona in de stad'.

Het lied is gemaakt op de muziek van het nummer Niemand in de stad van De Dijk. Het arrangement is van Willem Spans. "Ik zit nu veel thuis. Dan ga je wat zoeken. Ik vond dit wel een mooi tijdsmonument. Ik heb alle instrumenten ingespeeld. Ik kon meteen mijn nieuwe studio en software uitproberen."

Willem en Willem

Wim Hegen en Willem Spans traden in het verleden samen op als cabaretduo Willem en Willem, vooral rond de Donderdag Meppeldagen. Maar de afgelopen jaren hadden ze het beiden te druk voor optredens.

De coronatijd bracht beiden wat meer tijd en toen was het lied zo gemaakt, volgens Hegen. "Willem belde me met het idee. Toen hebben we even bij elkaar gezeten en was het lied ook zo klaar. We sturen teksten naar elkaar toe en dan schrappen we wat of we voegen wat toe."

Corona in de stad moet volgens Spans een tijdsbeeld zijn. "Het is toch wel een bijzondere tijd nu. Met dit lied en de clip kun je over een aantal jaren weer terugkijken en denken: ja, dat was toch wel bijzonder." Hegen is het daarmee eens. "Wij wilden ons eigen gevoel van de coronatijd laten horen en zien. Het doet mij wel wat. Ook die leegte. In het begin ging ik alleen boodschappen doen. Of 's avonds een blokje om. Ik zag niemand op straat. Er is hier altijd wel wat te doen. Het is een gekke tijd."

Videoclip

Om het lied wat meer body te geven hebben ze een videoclip gemaakt. Opgenomen in de lege straten van Meppel. Samen met Meppeler Robbert-Jan Holterman maakten ze de clip op een zaterdagmorgen. Spans: "Ik ben niet zo van clips. Ja, die Wim Hegen is lelijk, maar ik ben ook niet de mooiste. Dus we zijn niet zo van beeld. Maar het past er wel mooi bij."

Willem en Willem: 'Corona in de Stad'

'Rijk word je er niet van'

Reacties zijn er volgens Wim Hegen inmiddels ook al. "Ontzettend veel. Als ik in de stad loop, hoor ik vaak dat mensen het mooi vinden. Ja, dat vind ik leuk." Spans krijgt ook veel reacties. "Rijk word je er niet van. Maar ik krijg wel heel veel respons. De clip wordt goed bekeken. Dat vind ik leuk."

Muzikant Willem Spans zit sinds de uitbraak en 'intelligente lockdown' van Nederland zonder werk. Zijn agenda is leeg. "Ik heb helemaal niks. Ik mag niks, ik krijg niks. En dan heb ik nog een geluk dat ik veel alleen speel en dat ik straks misschien wat op terrassen kan spelen. Maar tot op heden is het heel slecht. Als je twee tot drie keer per week optreedt, dan kan je wel rekenen hoe het nu gaat. Maar ik heb veel collega's en vrienden in de horeca. Daar is het helemaal droevig voor."